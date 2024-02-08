5 أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن غير الأكل.. اعرفها وتجنبها

MENAFN - Youm7) يهتم الكثير باتباع نظام غذائي متواز ، يشمل الأطعمة التي يتناولها وكمياتها وعناصرها الغذائية التى تحتوى عليها، وذلك تجنبا للإصابة بزيادة الوزن إلى تؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية، ومع ذلك هناك عوامل تؤدى إلى ثبات وزن الجسم، وفشل إنقاص الوزن الزائد، ولتجنب ذلك نستعرض فىطعام صحي، ووفقا لما نشره موقع healthline توجد 5 أسباب وهي:





الجلوس لساعات طويلة

العمل الذي يتطلب الجلوس أو أوقات القيادة أو مشاهدة التلفزيون إلى أوقات كثيرة جميعها أنشطة خاملة وخاصة التي تصل إلى 6 ساعات أو زيادة، حيث أجريت دراسة حول الذين استبدلوا ساعة واحدة من 6 ساعات وقفوا بدلاً من الجلوس خلال

3 أشهر، وصلوا إلى أن هذه الساعة أثرت بالتقليل في إجمالي كتلة الدهون ومحيط الخصر.

الجلوس خلال العمل لساعات





نظام غذائي

عدم اتباع نظام صحي سهل، واتباع نظام غذائي مقيد والخروج عنه بعد ذلك

يؤدي لزيادة الوزن عند أولئك الذين لم يتبعوا نظاما غذائيا من الأساس، وذلك بسب تغير هرمونات الجوع والإمتلاء عندهم مما يؤثر سلبيا عليهم.

التقيد بطعام





نوم لساعات أقل

عدم نوم لساعات كافية للحفاظ على صحة الجسم، أو تقطعه من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، حيث أظهرت نتيجة دراسة بأن الذين ينامون ساعات أقل من

6 ساعات يزيدون

في الوزن مقارنة بالذين يناموا 6 ساعات أو أكثر.

نوم غير كافي





الإجهاد

الإجهاد المزمن يتسبب في الشعور بالجوع وزيادة الرغبة في الآكل مما قد يسبب زيادة في الوزن، و لتقليل الإجهاد المزمن حاول إدخال فترات الراحة القصيرة خلالها.

إجهاد خلال العمل





سعرات حرارية كثيرة

اتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية وفقير للقيمة الغذائية من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مع أن الكثير يخطئ في حساب عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها فى وجباته اليومية، لذلك يجب هنا مراجعة طبيب التغذية واستشارته لتجنب زيادة الوزن.