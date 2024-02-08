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جمعية مستثمرى الغاز المسال: إجراءت الرئيس تؤكد كفاءة الدولة فى إدارة الأزمة

2/8/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن حزمة الإجراءات الاقتصادية العاجلة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورية لحماية المواطن ضد الأزمات الاقتصادية، تعبر عن قوة الدولة المصرية ورؤية قيادتها فى إدارة الأزمة الإقتصادية بكفاءة عالية.



وأشاد سعد الدين بخطة الدولة المتوازنة فى عبور أزماتها الاقتصادية بخطى ثابتة، رغم التأثيرات السلبية المحيطة إقليميا وعالمياً، مؤكدا بأن ما شهدته مصر فى تراجع شديد لأسعار سعر الصرف فى الأسواق الموازية خلال الأيام الماضية يؤكد قوة وحرص الدولة على إدارة هذا الملف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار والخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيرا بأن الإجراءات الأخيرة تعكس ذلك.





وفى سياق متصل قال رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن الحكومة تضع المواطن المصرى البيسط دائما فى اعتبارها، وأن حزمة القرارات الأخيرة تعتبر الأعلى فى تاريخ مصر لدعم وحماية الأسر المصرية الأكثر احتياجا ضد الموجات التضخمية الطاحنة، مطالبا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على كافة الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.



وتضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.



وشملت الإجراءات زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.



وشملت الحزمة الاجتماعية كذلك 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.












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