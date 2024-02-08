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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.08% في أول أسبوع بشهر فبراير

2/8/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Youm7) تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30 " بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 28411.41 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 6886.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34772.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 6521.48 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.330 تريليون جنيه إلى 1.306 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 443.6 مليار جنيه إلى 457.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.



كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.773 تريليون جنيه إلى 1.763 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.9 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 0.9%.



وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 302.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.005 مليار ورقة منفذة على 902 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 283.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.669 مليار ورقة منفذة على 1.026 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.78%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 18.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 381.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 9.8 مليار جنيه، بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 374 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 28.1 مليار جنيه بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 755.9 ألف عملية.












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