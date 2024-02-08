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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـإيديتا..وتراجع البنك التجارى

2/8/2024 2:32:37 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 273.271 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 100.304 مليون شهادة.



فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 595.372 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 368.957 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 171.206 مليون شهادة، بينما استقر حديد عز عند 76.646 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 153.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.28%، والعرب على 8.22%، واستحوذت المؤسسات على 20.8% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 160.2 مليون جنيه، 69 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 201.3 مليون جنيه، 61.1 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 34772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6521 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة.












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