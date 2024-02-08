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انطلاق معرض أجندة 2024 بمكتبة الإسكندرية.. الثلاثاء

2/8/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7) تفتتح مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة المعارض والمقتنيات الخاصة التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة معرض أجندة في دورته السابعة عشرة، وذلك الثلاثاء الموافق 13 فبراير في تمام الساعة الثالثة مساءً بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



والمعرض بدأ أولى دوراته عام 2008، ولاقى إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من الفنانين في مصر على اختلاف تخصصاتهم، ويعد معرض أجندة الآن واحدًا من أهم المعارض على الخريطة الثقافية في مصر.



وتقدَّم للمشاركة في المعرض 748 متقدم، وتم اختيار 152 فنان وفنانة، من 11 محافظة هي الإسكندرية، القاهرة، والجيزة، البحيرة، الفيوم، الشرقية، الأقصر، الغربية، المنيا، دمياط وقنا.



وتقوم المكتبة هذا العام بتكريم أسماء الفنانين الراحلين الأستاذ الدكتور أحمد السطوحي، والناقد والفنان عز الدين نجيب. وسوف يكون كل من: الفنان الكبير الأستاذ الدكتور عبد السلام عيد، والفنانة الكبيرة الأستاذة الدكتورة زينب سالم، والفنان الكبير فتحي عفيفي ضيوف شرف الدورة لدورهم الكبير في الحركة الفنية المصرية.



ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين،4 مارس 2024، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا يوم الجمعة من كل أسبوع.












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