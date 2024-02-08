سفاح البشرية .. هولاكو خان .. كيف رصدت الكتب حياة قائد المغول؟

MENAFN - Youm7) تمر اليوم ذكرى وفاة واحد من أبرز السفاحين الذين عرفتهم البشرية، هو هولاكو خان قائد المغول وحفيد جنكيز خان، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 فبراير عام 1265، وخلال فترة من حياته كان حاكم للمغول واحتل معظم بلاد جنوب غرب آسيا بعد إبادة شبه جماعية لأهلها، وتوسع جيشه بعدها إلى الجزء الجنوبى الغربى للإمبراطورية المغولية، مؤسسًا سلالة الخانات بفارس، وعبر السطور المقبلة نستعرض كيف كانت بدايته ونهايته؟.

هولاكو خان، هو حفيد جنكيز خان وشقيق أريج بجا وكولاى خان ومونكو خان، ولد هولاكو لأبية تولوى خان "أصغر أبناء جنكيز خان" وأمه "سرخقتانى بكى" التى كانت من إحدى قبائل الترك وتعتنق المذهب النسطورى من الديانة المسيحية فى منغوليا، حسب ما جاء فى كتاب "هولاكو: المارد القادم من الشرق" لمنصور عبد الحكيم.

ظهر هولاكو لأول مرة عندما خرج يترأس جيشه من "قراقورم" عاصمة المغول، فى عام 651 هـ 1253 م، ووصل إلى إيران وضمها إلى سلطانه عام 653 هـ

1255 م، وفي العام التالي فتح قلعة الموت وحطم المغول كل ما وجدوه من الأسلحة وأدوات القتال التى كانت لدى الإسماعيلية.

وتابع كتاب "هولاكو: المارد القادم"، وبذلك زالت دولة الإسماعيلية الباطنية بعد أن استمرت 171 عامًا تثير الرعب والفزع فى بلاد العالم الإسلامى كافة ليحل محلهم المغول الذين انتقلوا إلى همذان وعسكروا فيها ليكونوا بالقرب من العباسية تمهيدًا لغزوها.

ولكن كيف كانت نهايته؟، يقول كتاب "هولاكو.. المارد القادم من الشرق"، بعد هزيمة جيشه فى عين جالوت هزيمة منكرة أهلك ذلك الجيش وقائده، زالت هيبة المغول التتار من نفوس الشعوب، وقد أرسل هولاكو بعد عين جالوت جيشًا إلى مدينة حلب فأغار عليها ونهبها لكنه تعرض للهزيمة بالقرب من حمص فى 656 هـ 1260 م، وعاد الجيش مهزومًا إلى بلاد ما وراء نهر الفرات.

وقد أدى الحال بهوكلاكو إلى أن انشغل بمحاربة أبناء عمومته من القبيلة الذهبية وهزيمته مرة تلو الأخرى عام 660 ÷ 661م، فأصيب بجلطة دماغية أصابته بالصرع الذى انتابه أواخر حياته ومات فى 663هـ 664م، وعمره 48 عامًا.

وقال عنه ابن كثير فى البداية والنهاية: كان هولاكو ملكًا جبارًا فاجرًا كفارًا لنه الله، قتل من المسلمين شرقًا وغربًا ما لا يعلم عددم إلا الذى خلقهم وسيجازيه على ذلك شر الجزاء.