جائزة 700 ألف دولار لفك شفرة المخطوطة المتفحمة جزئيا منذ 2000 عام

MENAFN - Youm7) حصل باحثين على جائزة قدرها 700 ألف دولار بعد فك شفرة مخطوط متفحمة جزئيًا بعد ما يقرب من 2000 عام، والتي فقدت في ثوران بركان جبل فيزوف، وتم فك الشفرة بالكامل تقريبًا باستخدام التعلم الآلي، إذ تم العثور على تلك المخطوطة في فيلا من المحتمل أنها كانت مملوكة لوالد زوجة يوليوس قيصر.

تم الإعلان عن تحدي فيزوف في البداية في مارس 2023 من قبل مؤسسيه، برنت سيلز، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كنتاكي، ونات فريدمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة GitHub؛ ودانييل جروس، المؤسس المشارك لمحرك البحث Cue، والذين علقوا قائلين: لقد انبهروا ببرديات هركولانيوم، وهي مجموعة من مئات من مخطوطات البردي من مدينة هركولانيوم الرومانية القديمة والتي تم دفنها وتفحمها بسرعة في أعقاب ثوران بركان جبل فيزوف في عام 79 بعد الميلاد.

التمرير الذي تم فتحه فعليًا

وفي عام 1750، عثر مزارع كان يحفر بئرًا بالصدفة، وحسب ما أفادته وكالة بلومبرج للأنباء أن البئر كان بداخل بقايا فيلا كانت مملوكة على الأرجح لوالد زوجة يوليوس قيصر، وكانت الفيلا تضم بقايا اللفائف المتفحمة التي انهارت في أيدي من حاول فكها.

ورغم أن الحبر الموجود على ورق البردي كان مشوهًا بالكامل تقريبًا إلا أنه كان لا يزال موجودًا، لذالك طلب مؤسسو التحدي من الناس في جميع أنحاء العالم استخدام التعلم الآلي لكشف النقاب عن النص، لبدء المشاركين، استعار المؤسسون لفائف من معهد فرنسا وقاموا بتصويرها في مسرع الجسيمات Diamond Light Source في إنجلترا، ثم قاموا بالتعاون مع العديد من المؤسسات بإصدار فحوصات التصوير المقطعي بالأشعة السينية لعدة مخطوطات، وبذلك فقد ساعدت البرامج المشاركين على فحص القطع الأثرية افتراضيًا، وقدمت أكثر من مليون دولار من الجوائز النقدية المقدمة من الجهات المانحة.

يقوم الباحثون بمسح ورق البردي في مسرع الجسيمات دايموند لايت سورس بالقرب من أكسفورد في إنجلترا

وقد تم إنجاز عملية فك التشفير الافتراضية من قبل فريق مكون من ثلاثة أشخاص "يوسف نادر من مصر، ولوك فاريتور، وجوليان شيليجر" الذين استعادوا أكثر من 2000 حرف، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من اللفافة، وبذلك فقد حصلوا على جائزة قدرها 700 ألف دولار يوم الاثنين 5 فبراير لحلهم تحدي فيزوف.

وقال يوسف نادر، طالب

في مجال التعلم الآلي بجامعة برلين الحرة، في بيان: "بطريقة ما، يبدو الأمر وكأنني أبني على الروح الابتكارية لأسلافي منذ 5000 عام مع اختراعهم لأوراق البردي، من خلال إعادة مخطوطة قديمة من الرماد، نواصل الاحتفال وتوثيق القصة المذهلة للإبداع البشري".

كان نادر هو الفائز الثاني في الجزء الأول من التحدي، والذي تم منحه في أكتوبر 2023. وفي هذا العمل الفذ، كشف المشاركون عن بضع كلمات فقط من اللفافة، بما في ذلك "πορφύραc"، والتي تعني "صبغة أرجوانية" أو "ملابس أرجوانية".

يزن الباحثون اللفافة التي تم فك شفرتها جزئيًا

وفي المسابقة الأخيرة، كان على المشاركين الكشف عن أربعة مقاطع يتكون كل منها من 140 حرفًا، مع فك رموز ما لا يقل عن 85% من الأحرف، وفقًا للتحدي ضمن الحكام الدقة بعدة طرق، كان على المتقدمين تقديم الكود الخاص بهم حتى يتمكن الحكام من معرفة ما إذا كانوا قد حصلوا على نتائج مماثلة؛ وتمت مقارنة الصور بين الفرق للتأكد من حصولهم على نفس الصورة؛ ولم تكن نماذج اكتشاف الحبر مبنية على الحروف اليونانية، مما قد يقود نماذج التعلم الآلي إلى "الهلوسة" أو اختلاق النص، وبدلاً من ذلك، قامت النماذج بتتبع نقاط الحبر التي تم تجميعها لاحقًا على شكل حروف، وكشفت هذه الجهود عن الكتابات الأبيقورية.

يكتب المؤلف القديم، الذي يُعتقد أنه الفيلسوف الأبيقوري فيلوديموس "الذي عاش من حوالي 110 إلى 30 قبل الميلاد"، عن كيفية تأثير ندرة أو وفرة العناصر على المتعة، على سبيل المثال، هل الكميات الأقل من الأشياء تجلب متعة أكبر من تلك الموجودة بكثرة؟ لا يوافق المؤلف على ذلك: "كما هو الحال أيضًا في حالة الطعام، فإننا لا نصدق على الفور أن الأشياء التي نادرًا ما تكون أكثر متعة من تلك المتوفرة بكثرة".

تم-الكشف عن التمرير الذي يبلغ عمره ما يقرب من 2000 عام