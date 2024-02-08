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جول فيرن.. كيف كانت حياة الكاتب الذى خالف نهج والده

2/8/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Youm7) أحد رواد أدب الخيال العلمى، وله تأثير واسع على الوسط الأدبى الطليعي وعلى السريالية، هو الكاتب الفرنسي جول فيرن ، والذي ولد في مثل هذا اليوم 8 فبراير 1828، وأصبح
أحد أهم الكتاب الفرنسيين الذي اشتهر بكتاب أدب الخيال وأدب الأطفال، وجُذب للعلم والاكتشافات الجديدة واهتم بقراءتها.

لم يرد جول فرين أن يسير على نهج والده، وفي سن الـ 11 من عمره حاول الهرب كبحار على متن إحدى السفن، ولكن سرعان ما علم والده بالأمر واسترده من القبطان وشدد المراقبه عليه، حتى أنهى دراسته في نانت وأرسله والده إلى باريس كي يدرس المحاماة، المهنة التى اختارها له رغما عنه، وهناك كان جول ينفق كل ما تيسر له من النقود فى شراء القصص.

وبعدما أنهى دراسته فى الحقوق فى باريس فى نوفمبر 1848، رفض أن يخلف والده فى مهنة المحاماة، وبدأ فى كتابة القصائد، كما كان لديه اهتمام بالمسرح.

كتب جول أولى رواياته بعنوان "خمس أسابيع فى منطاد" والتى رفض نشرها عدد كبير من دور النشر آنذاك، ولكن فى عام 1862، قدم جول فيرن إحدى الناشرين روايته، والتى صدرت فى عام 1863م، ولاقت نجاح هائل من قبل الفرنسين، وعندئذ وقع الناشر عقدًا لمدة عشرين سنة للنشر معه، وكان يشتهر بروايات المغامرة كما أن له تأثير عميق فى أدب الخيال العلمى.

ومن أبرز أعماله الأدبية، 1871: المدينة العائمة، 1877-1878: قائد في الخامسة عشر، 1883: الأرخبيل المحترق، 1893: جزيرة حلزونية، 1901: الفنار في نهاية العالم، 1902-1903، أما بالنسبه إلى رواية رحلة إلى مركز الأرض الأشهر، تم نشرها عام 1864 تم عمل فيلم لها من قبل عام 1959

ورحل عن عالمنا فى 24 مارس من عام 1905م، وترك مجموعة كبيرة من المؤلفات من أبرزها "دراما في المكسيك، شتاء فى الجليد، من الأرض إلى القمر، رحلة إلى مركز الأرض، عشرون ألف فرسخ تحت الماء، مغامرات ثلاثة رجال إنجليز وثلاثة روس في جنوب أفريقيا، دكتور أوكس".







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