جول فيرن.. كيف كانت حياة الكاتب الذى خالف نهج والده

(MENAFN
- Youm7) أحد رواد أدب الخيال العلمى، وله تأثير واسع على الوسط الأدبى الطليعي وعلى السريالية، هو الكاتب الفرنسي جول فيرن ، والذي ولد في مثل هذا اليوم 8 فبراير 1828، وأصبح
أحد أهم الكتاب الفرنسيين الذي اشتهر بكتاب أدب الخيال وأدب الأطفال، وجُذب للعلم والاكتشافات الجديدة واهتم بقراءتها.
لم يرد جول فرين أن يسير على نهج والده، وفي سن الـ 11 من عمره حاول الهرب كبحار على متن إحدى السفن، ولكن سرعان ما علم والده بالأمر واسترده من القبطان وشدد المراقبه عليه، حتى أنهى دراسته في نانت وأرسله والده إلى باريس كي يدرس المحاماة، المهنة التى اختارها له رغما عنه، وهناك كان جول ينفق كل ما تيسر له من النقود فى شراء القصص.
وبعدما أنهى دراسته فى الحقوق فى باريس فى نوفمبر 1848، رفض أن يخلف والده فى مهنة المحاماة، وبدأ فى كتابة القصائد، كما كان لديه اهتمام بالمسرح.
كتب جول أولى رواياته بعنوان "خمس أسابيع فى منطاد" والتى رفض نشرها عدد كبير من دور النشر آنذاك، ولكن فى عام 1862، قدم جول فيرن إحدى الناشرين روايته، والتى صدرت فى عام 1863م، ولاقت نجاح هائل من قبل الفرنسين، وعندئذ وقع الناشر عقدًا لمدة عشرين سنة للنشر معه، وكان يشتهر بروايات المغامرة كما أن له تأثير عميق فى أدب الخيال العلمى.
ومن أبرز أعماله الأدبية، 1871: المدينة العائمة، 1877-1878: قائد في الخامسة عشر، 1883: الأرخبيل المحترق، 1893: جزيرة حلزونية، 1901: الفنار في نهاية العالم، 1902-1903، أما بالنسبه إلى رواية رحلة إلى مركز الأرض الأشهر، تم نشرها عام 1864 تم عمل فيلم لها من قبل عام 1959
ورحل عن عالمنا فى 24 مارس من عام 1905م، وترك مجموعة كبيرة من المؤلفات من أبرزها "دراما في المكسيك، شتاء فى الجليد، من الأرض إلى القمر، رحلة إلى مركز الأرض، عشرون ألف فرسخ تحت الماء، مغامرات ثلاثة رجال إنجليز وثلاثة روس في جنوب أفريقيا، دكتور أوكس".
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