تسريب يكشف عن طرح Iphone 16 و Iphone 16 Pro Max ببطاريات أكبر

تسريب يكشف عن طرح Iphone 16 و Iphone 16 Pro Max ببطاريات أكبر
التاريخ
2/8/2024 2:32:29 PM
(MENAFN
- Youm7) من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة iPhone 16 والتي ستضمن أربعة طرازات، iPhone 16 وiPhone 16 Plus وPhone 16 Pro وPhone 16 Pro Max، في وقت ما في النصف الثاني من هذا العام، وهناك الكثير من التسريبات والشائعات حول سعة بطارية سلسلة iPhone 16 القادمة، حيث يمكن أن تكون بطاريات سلسلة iPhone 16 Pro كبيرة مقارنة بسلسلة iPhone 15، وفقاً لموقع gadgets 360.
يقال إن هاتف iPhone 16 سيحتوى على بطارية تبلغ سعتها 3561 مللي أمبير في الساعة، في حين من المتوقع أن يأتي iPhone 16 Pro Max ببطارية تبلغ سعتها 4676 مللي أمبير في الساعة.
ونشر (MajinBuOfficial) مواصفات البطارية لسلسلة iPhone 16 على X، ويقال إن طرازات iPhone 16 Pro مزودة ببطاريات أكبر من سابقاتها، في المقابل، قد يشهد هاتف iPhone 16 Plus انخفاضًا في سعة البطارية مقارنة بطراز العام الماضي، وفقًا للتفاصيل التي ظهرت عبر الإنترنت.
يقال إن هاتف iPhone 16 Pro Max المتطور يشهد إعادة تصميم داخلي في إعداد البطارية، باستخدام شكل مستطيل بدلاً من الشكل على شكل حرف L.
ووصلت سلسلة iPhone 15 مزودة بوحدات بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، ويُقال إن بطارية الطرز غير الاحترافية توفر ما يصل إلى 26 ساعة من وقت تشغيل الفيديو بشحنة واحدة، بينما يقال إن وحدة البطارية في الطرز الاحترافية توفر ما يصل إلى 29 ساعة من وقت تشغيل الفيديو بشحنة واحدة كحد أقصى، ويتم تشغيل طرازات iPhone 15 العادية بشريحة A16 Bionic التي تم الكشف عنها في عام 2022، وفي الوقت نفسه، يعمل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشريحة A17 Pro من الجيل التالي من Apple.
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