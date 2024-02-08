زى النهاردة.. رواد الفضاء يلقون الوداع الأخير لمحطة Skylab

(MENAFN
- Youm7) عاد آخر طاقم من محطة Skylab الفضائية إلى الأرض في 8 فبراير 1974، حيث تعد Skylab هي المحطة الفضائي الأمريكية الأولى والوحيدة، وكانت تدعم ثلاث مهمات مأهولة، حيث استغرقت المهمة المأهولة الثالثة والأخيرة المعروفة أيضًا باسم Skylab 4 84 يومًا.
ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه خلال فترة وجودهم داخل المحطة المدارية، قام الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص بمراقبة الشمس، وشاهدوا مذنبًا يطير بالقرب منهم، وشاركوا في العديد من الدراسات الطبية.
ضم طاقم Skylab 4 جيرالد بي "جيري" كار وإدوارد جي جيبسون وويليام آر بوج، انتهى بهم الأمر إلى القيام بعمل أكثر مما كان مخططًا له قبل سقوط كبسولتهم في المحيط الهادئ، مما يمثل نهاية برنامج Skylab.
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