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زى النهاردة.. رواد الفضاء يلقون الوداع الأخير لمحطة Skylab

2/8/2024 2:32:29 PM
(MENAFN- Youm7) عاد آخر طاقم من محطة Skylab الفضائية إلى الأرض في 8 فبراير 1974، حيث تعد Skylab هي المحطة الفضائي الأمريكية الأولى والوحيدة، وكانت تدعم ثلاث مهمات مأهولة، حيث استغرقت المهمة المأهولة الثالثة والأخيرة المعروفة أيضًا باسم Skylab 4 84 يومًا.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه خلال فترة وجودهم داخل المحطة المدارية، قام الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص بمراقبة الشمس، وشاهدوا مذنبًا يطير بالقرب منهم، وشاركوا في العديد من الدراسات الطبية.



ضم طاقم Skylab 4 جيرالد بي "جيري" كار وإدوارد جي جيبسون وويليام آر بوج، انتهى بهم الأمر إلى القيام بعمل أكثر مما كان مخططًا له قبل سقوط كبسولتهم في المحيط الهادئ، مما يمثل نهاية برنامج Skylab.












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