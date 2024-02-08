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خبير أمنى يتحول إلى محتال ويستخدم ثغرة فى أبل لسرقة 2.5 مليون دولار

2/8/2024 2:32:29 PM
(MENAFN- Youm7) استغل الباحث الأمني، الذي عادة ما يتم الإشادة به لمساعدته شركة Apple في العثور على مشاكل برمجية، ثغرة أمنية كبيرة للاحتيال على الشركة والحصول على 2.5 مليون دولار، وفقاً لموقع indiatoday.



ويواجه نوح روسكين فريزي، الذي يعمل في ZeroClicks Lab، وسبق أن شكرته شركة Apple لمساعدته في العثور على مشكلات في برامجها، مشكلة كبيرة بسبب استخدامه ثغرة في نظام Apple تسمى Toolbox لارتكاب خدعة كبيرة.



يُزعم أن نوح وصديقه كيث وجدا طريقة للتسلل إلى Toolbox، وهو المكان الذي تدير فيه Apple الطلبات المعلقة، لقد فعلوا ذلك عن طريق خداع شركة مختلفة تساعد شركة Apple في خدمة العملاء، ثم استخدام هذا الوصول للوصول إلى نظام Apple.



وجاء في لائحة الاتهام: "خلال سير المخطط، حاول المدعى عليه والمتآمرون معه الحصول عن طريق الاحتيال على أكثر من 3 ملايين دولار في منتجات وخدمات الشركة من خلال أكثر من عشرين طلبًا احتياليًا"، ويضيف أنه بالنسبة للطلبات التي اكتملت، حصل المدعى عليهم على حوالي 2.5 مليون دولار من بطاقات الهدايا الإلكترونية وأكثر من 100 ألف دولار من "المنتجات والخدمات"، ويذكر التقرير أن العديد من بطاقات الهدايا والمنتجات هذه تم إعادة بيعها بعد ذلك لأطراف ثالثة.



وعلى الرغم من أنهم كانوا يحاولون إخفاء آثارهم باستخدام أسماء وعناوين مزيفة، فمن الواضح أن أحدهم استخدم النظام لتمديد عقد AppleCare الخاص به لنفسه ولعائلته.



ويعد هذا الوضع أمرًا كبيرًا لأنه لا يتعلق فقط بالأموال التي خسرتها شركة Apple، ويتعلق الأمر أيضًا بالثقة، ومن المفترض أن يساعد أشخاص مثل نوح في الحفاظ على أنظمة Apple آمنة، وليس استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية.












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