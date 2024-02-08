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ديزنى تستثمر 1.5 مليار دولار فى Epic Games لإنشاء عالم ألعاب

2/8/2024 2:32:29 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة ديزني
أنها ستستثمر 1.5 مليار دولار في شركة Epic Games، الشركة المصنعة للعبة Fortnite، وقالت ديزني في بيان لها، إنه كجزء من هذه المبادرة، ستقوم Disney وEpic Games بإنشاء "عالم ألعاب وترفيه" جديد تمامًا خلال السنوات القليلة المقبلة.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، كتب بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، في البيان: "علاقتنا الجديدة المثيرة مع Epic Games ستجمع بين العلامات التجارية والامتيازات المحبوبة لشركة Disney مع لعبة Fortnite ذات الشعبية الكبيرة في ألعاب تحويلية جديدة وعالم ترفيهي"، مضيفا "يمثل هذا أكبر دخول لشركة ديزني على الإطلاق إلى عالم الألعاب ويوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع".



سيتمكن اللاعبون من اللعب والمشاهدة والتسوق والتفاعل مع المحتوى والشخصيات والقصص من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وAvatar والمزيد في عالم الترفيه الجديد، والذي سيتم تشغيله بواسطة محرك Unreal Engine الرائد من Epic.



وتستخدم ديزني حاليًا Unreal Engine لإنتاج الأفلام وألعاب الفيديو والمحتوى المستخدم في حدائق ديزني الترفيهية حول العالم.



وعقدت أيضًا شراكة مع Epic Games سابقًا لجلب شخصيات من Marvel وTron وStar Wars إلى Fortnite.



ولم تكشف أي من الشركتين عن المبلغ الذي سيكون عليه تقييم شركة Epic Games، وهي شركة خاصة، بعد استثمار ديزني.



وتمتلك مجموعة التكنولوجيا الصينية Tencent حاليًا 40% من Epic Games، بينما تمتلك شركة بلاى ستيشن ما يزيد قليلاً عن 5%.



وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، في البيان: "نحن نتعاون في شيء جديد تمامًا لبناء نظام بيئي مستمر ومفتوح وقابل للتشغيل البيني سيجمع بين مجتمعي Disney وFortnite"، مضيفا "كانت Disney واحدة من أوائل الشركات التي آمنت بإمكانية الجمع بين عوالمها وعالمنا في Fortnite".












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