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ناسا تحتفل بمرور 40 عاما على إنجاز أول عملية للسير فى الفضاء

2/8/2024 2:32:28 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى رائد فضاء ناسا بروس ماكاندليس الثاني أول عملية سير في الفضاء غير مقيدة فى عام 1984، حيث ظهر ماكاندلس وهو يطفو في الفضاء، بمفرده تمامًا، مع وجود الأرض على بعد حوالي 250 ميلًا.



استخدم ماكاندليس وحدة المناورة المأهولة (MMU) - وهي حقيبة ظهر تعمل بالنيتروجين ويتم التحكم فيها يدويًا - لحمل نفسه على بعد 300 قدم (حوالي 90 مترًا) من مكوك الفضاء تشالنجر الذي أوصله إلى المدار في مهمة STS-41B.



قال ماكاندلس مازحًا قبل وقت قصير من محاولته تحقيق هذا الإنجاز: "ربما كانت هذه خطوة صغيرة بالنسبة لنيل، لكنها كانت بمثابة قفزة كبيرة جدًا بالنسبة لي".



وفي مقال بمناسبة الذكرى الأربعين للمغامرة المنفردة التي استمرت 82 دقيقة، قالت ناسا إن العديد من مسؤولي الوكالة كانوا قلقين بشأن استخدام حقيبة ظهر ذاتية الدفع في الفضاء، مضيفة أن رواد الفضاء يستخدمون عادة كابلات خاصة لربط أنفسهم بالمكوك، بنفس الطريقة التي يقوم بها الموجودون في محطة الفضاء الدولية بالسير في الفضاء اليوم وفقا لما أوردته Digitartlends.



كان ماكاندلس يُسأل كثيرًا عن التجربة غير العادية، والتي تم تصويرها في فيلم بواسطة رائد فضاء ناسا روبرت إل جيبسون باستخدام كاميرا هاسيلبلاد، حتى وفاته في عام 2017 عن عمر يناهز 80 عامًا.



قال ماكاندليس المولود في بوسطن: "لقد كنت أكثر من اللازم في التدريب". "كنت حريصة فقط على الخروج من هناك والطيران". "شعرت براحة شديدة حيث أصبح الجو باردًا جدًا وكانت أسناني تصطك وترتعش، لكن هذا الامر كان بسيطًا للغاية".



وقال ماكاندلس إن التجربة كانت "شعورًا رائعًا، ومزيجًا من البهجة الشخصية والفخر المهني، حيث استغرق الأمر سنوات عديدة للوصول إلى هذه النقطة."



وبعد ساعتين من رحلة ماكاندلس، استخدم زميله رائد الفضاء روبرت ستيوارت حقيبة الظهر لأداء نفس العمل الفذ ليصبح ثاني شخص يطير غير مقيد في الفضاء.












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