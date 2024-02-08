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أمانة جدة تزيل عددا من الأكشاك والمباسط العشوائية بطيبة

2/8/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة محافظة جدة، حملات رقابية على الباعة الجائلين غير النظامين في أحياء نطاق طيبة طريق عسفان، والتي أسفرت عن رصد وإزالة عدد من البسطات وذلك ضمن حملات مستمرة تنفذها البلدية لتحسين المشهد الحضري وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة بالبلدية نفذت جولات رقابية بالنطاق حيث جرى رصد أكشاكاً وبسطات ومواقع بيع الوجبات الجاهزة مخالفة للأنظمة واشتراطات السلامة.
وبين أن المخالفات شملت متابعة عربات "الفود ترك" وبسطات الخضروات والفواكه وبائعو المنتجات المتنوعة وبائعو الشاي على الجمر، حيث جرى إزالة كافة المخالفات من البسطات العشوائية الثابتة والمتنقلة لبيع المواد الغذائية والتسالي الخفيفة والتي كانت تشغل الطرقات والأرصفة وتسبب في تشويه المظهر العام للشوارع والمواقع.

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