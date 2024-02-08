أمانة جدة تزيل عددا من الأكشاك والمباسط العشوائية بطيبة

(MENAFN
- Al Watan) نفذت أمانة محافظة جدة، حملات رقابية على الباعة الجائلين غير النظامين في أحياء نطاق طيبة طريق عسفان، والتي أسفرت عن رصد وإزالة عدد من البسطات وذلك ضمن حملات مستمرة تنفذها البلدية لتحسين المشهد الحضري وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة بالبلدية نفذت جولات رقابية بالنطاق حيث جرى رصد أكشاكاً وبسطات ومواقع بيع الوجبات الجاهزة مخالفة للأنظمة واشتراطات السلامة.
وبين أن المخالفات شملت متابعة عربات "الفود ترك" وبسطات الخضروات والفواكه وبائعو المنتجات المتنوعة وبائعو الشاي على الجمر، حيث جرى إزالة كافة المخالفات من البسطات العشوائية الثابتة والمتنقلة لبيع المواد الغذائية والتسالي الخفيفة والتي كانت تشغل الطرقات والأرصفة وتسبب في تشويه المظهر العام للشوارع والمواقع.
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