مدرب انتر ميامي يدافع عن ميسي ضد غضب جماهير هونغ كونغ

MENAFN - Alghad Newspaper)وخسر انتر ميامي ودية الفريق الياباني بركلات الترجيح بعدما حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي في لقاء شارك به ميسي 30 دقيقة فقط فقط نظرا لعودته حديثا من الإصابة.



وقال مدرب إنتر ميامي جيراردو مارتينو "تاتا"في المؤتمر الصحفي بعد المباراة توضيحا لجماهير هونغ كونغ. : "بعد مران الأمس، شعر ميسي بأنه بحالة جيدة، واتفقنا على أنه سيلعب 30 دقيقة من مباراة اليوم، وبعد نهاية المباراة بالفعل كان سعيدًا للغاية، لأنه شعر براحة تامة في موضع إصابته".



وأضاف: "أتفهم خيبة الأمل التي أصيب بها الجمهور في هونغ كونغ، لغيابه عن مباراتهم، لكن إشراكه وقتها كان بمثابة المخاطرة الكبرى، حتى لو كان الأمر فقط دقائق معدودة، عليهم التأكد أننا كجهاز فني بالكامل كنا نريد إشراكه!".