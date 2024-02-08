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مدرب انتر ميامي يدافع عن ميسي ضد غضب جماهير هونغ كونغ

2/8/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اثارت مشاركة ليونيل ميسي مع فريقه انتر ميامي الاميركي في المباراة الودية امام فيسيل كوبي الياباني بطوكيو غضب جماهير هونغ كونغ من جديد خاصة في ظل غياب النجم الأرجنتيني عن الودية التي أقيمت في بلادها وظهوره لسبع دقائق فقط في ودية النصر السعودي ضمن كأس موسم الرياض.
وخسر انتر ميامي ودية الفريق الياباني بركلات الترجيح بعدما حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي في لقاء شارك به ميسي 30 دقيقة فقط فقط نظرا لعودته حديثا من الإصابة.


وقال مدرب إنتر ميامي جيراردو مارتينو "تاتا"في المؤتمر الصحفي بعد المباراة توضيحا لجماهير هونغ كونغ. : "بعد مران الأمس، شعر ميسي بأنه بحالة جيدة، واتفقنا على أنه سيلعب 30 دقيقة من مباراة اليوم، وبعد نهاية المباراة بالفعل كان سعيدًا للغاية، لأنه شعر براحة تامة في موضع إصابته".

وأضاف: "أتفهم خيبة الأمل التي أصيب بها الجمهور في هونغ كونغ، لغيابه عن مباراتهم، لكن إشراكه وقتها كان بمثابة المخاطرة الكبرى، حتى لو كان الأمر فقط دقائق معدودة، عليهم التأكد أننا كجهاز فني بالكامل كنا نريد إشراكه!".

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