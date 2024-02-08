مدرب انتر ميامي يدافع عن ميسي ضد غضب جماهير هونغ كونغ

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- Alghad Newspaper) اثارت مشاركة ليونيل ميسي مع فريقه انتر ميامي الاميركي في المباراة الودية امام فيسيل كوبي الياباني بطوكيو غضب جماهير هونغ كونغ من جديد خاصة في ظل غياب النجم الأرجنتيني عن الودية التي أقيمت في بلادها وظهوره لسبع دقائق فقط في ودية النصر السعودي ضمن كأس موسم الرياض.
وخسر انتر ميامي ودية الفريق الياباني بركلات الترجيح بعدما حسم التعادل السلبي الوقت الأصلي في لقاء شارك به ميسي 30 دقيقة فقط فقط نظرا لعودته حديثا من الإصابة.
وقال مدرب إنتر ميامي جيراردو مارتينو "تاتا"في المؤتمر الصحفي بعد المباراة توضيحا لجماهير هونغ كونغ. : "بعد مران الأمس، شعر ميسي بأنه بحالة جيدة، واتفقنا على أنه سيلعب 30 دقيقة من مباراة اليوم، وبعد نهاية المباراة بالفعل كان سعيدًا للغاية، لأنه شعر براحة تامة في موضع إصابته".
وأضاف: "أتفهم خيبة الأمل التي أصيب بها الجمهور في هونغ كونغ، لغيابه عن مباراتهم، لكن إشراكه وقتها كان بمثابة المخاطرة الكبرى، حتى لو كان الأمر فقط دقائق معدودة، عليهم التأكد أننا كجهاز فني بالكامل كنا نريد إشراكه!".
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