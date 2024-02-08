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غاياردو يوضح سبب استبعاد بنزيما عن لقاء الطائي

2/8/2024 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني لاتحاد جدة سبب استبعاد الفرنسي كريم بنزيما محترف الفريق عن القائمة التي واجهت الطائي .
وفاز الاتحاد على نظيره الطائي بنتيجة 3-0 في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين .


واشار غاياردو خلال المؤتمر بعد نهاية المباراة الى ان استبعاد بنزيما عن لقاء الطائي جاء بقرار قرار فني كونه لم يشارك في تدريبات الفريق الفترة الماضية .


وعن مصير الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي مع الفريق اكد مدرب الاتحاد انه سيتم حسم موقفه خلال الساعات القليلة القادمة .

وشدد مدرب المدرب الارجنتيني في ختام تصريحاته انه لا زال في مرحلة بناء الفريق وان لديهم الكثير ليقدمونه خلال الفترة المقبلة .

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