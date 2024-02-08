غاياردو يوضح سبب استبعاد بنزيما عن لقاء الطائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني لاتحاد جدة سبب استبعاد الفرنسي كريم بنزيما محترف الفريق عن القائمة التي واجهت الطائي .
وفاز الاتحاد على نظيره الطائي بنتيجة 3-0 في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين .
واشار غاياردو خلال المؤتمر بعد نهاية المباراة الى ان استبعاد بنزيما عن لقاء الطائي جاء بقرار قرار فني كونه لم يشارك في تدريبات الفريق الفترة الماضية .
وعن مصير الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي مع الفريق اكد مدرب الاتحاد انه سيتم حسم موقفه خلال الساعات القليلة القادمة .
وشدد مدرب المدرب الارجنتيني في ختام تصريحاته انه لا زال في مرحلة بناء الفريق وان لديهم الكثير ليقدمونه خلال الفترة المقبلة .
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