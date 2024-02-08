غاياردو يوضح سبب استبعاد بنزيما عن لقاء الطائي

MENAFN - Alghad Newspaper)وفاز الاتحاد على نظيره الطائي بنتيجة 3-0 في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 19 من دوري روشن للمحترفين .



واشار غاياردو خلال المؤتمر بعد نهاية المباراة الى ان استبعاد بنزيما عن لقاء الطائي جاء بقرار قرار فني كونه لم يشارك في تدريبات الفريق الفترة الماضية .



وعن مصير الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي مع الفريق اكد مدرب الاتحاد انه سيتم حسم موقفه خلال الساعات القليلة القادمة .



وشدد مدرب المدرب الارجنتيني في ختام تصريحاته انه لا زال في مرحلة بناء الفريق وان لديهم الكثير ليقدمونه خلال الفترة المقبلة .