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ديكو يرفض تحديد خليفة تشافي.. وكروس أمام قرار مصيري

2/8/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تحدث ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن الجدل الدائر بشأن المدرب الجديد للفريق الكاتالوني خلال الموسم المقبل.
وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أعلن رحيله عن البارسا بنهاية الموسم الحالي.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن خورخي مينديز، وكيل المدرب جوزيه مورينيو، عرض خدمات "سبيشيال وان" على برشلونة.
وقال ديكو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "مورينيو صديقي، ولكنني لم أتحدث معه منذ فترة طويلة. لم نبدأ الحديث مع أي مدرب، لأننا ما نرال لا نستوعب رحيل تشافي حتى الآن".
وعن احتمالية عودة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي لقيادة برشلونة أوضح: "بيب مدرب عظيم ولا يوجد نقاش حول هذا الأمر، هو أفضل من درب بارسا في التاريخ".
واختتم: "قام بيب بعمله في برشلونة واستمر في الفوز وهو اليوم أفضل مدرب في العالم.. أتفهم أنه من الصعب فهم الوضع، لكن الحقيقة هي أننا لا نتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي، والحديث عن أي مدرب لديه عقد هو افتقار للأخلاق وعدم احترام للآخرين".
وفي سياق آخر، سئل ديكو "هل الدوري الإسباني مغشوش"، وأجاب: "الأمر صعب.. هذه أشياء يصعب فهمها. أعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار وعدم التحدث كثيرا، لأننا قلنا بالفعل ما كان علينا قوله، هذه أشياء تقلقنا قليلا ولكن علينا أن نستمر".
وسبق أن صرح تشافي في مؤتمر صحفي من قبل بأن الدوري "مغشوش" بسبب الضغط الذي يوجهه ريال مدريد إلى الحكام على حد تعبيره.
كروس محتار
لم يحسم الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، موقفه من تجديد عقده مع النادي حتى الآن.
ويرتبط كروس صاحب الـ34 عاما، بعقد مع الميرنجي، حتى 30 من حزيران (يونيو) المقبل.
وتحدثت بيرجيت كروس والدة اللاعب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى له أن ينهي مسيرته بالطريقة التي يريدها، ومتأكدة أنه سيعتزل على أعلى مستوى ودون القلق بشأن الإصابات".
وأضافت: "أعلم أنه قرار صعب اتخاذه، وآمل ألا يكون قد قرر بالفعل، أتمنى أن يحصل على إجازة صيفية جيدة، ويخوض معسكرا جيدا ويبدأ موسمه الأخير في ريال مدريد".
وأتمت والدة كروس قائلة: "استمرار توني من شأنه أن يجعل الجميع بالفريق سعداء، وأعتقد أن ابنه ليون أيضا سيكون سعيدا، لكن في النهاية عليه أن يقرر ما يريده وسنتقبل قراره".
سيميوني: علينا
التحلي بالهدوء
دعا الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، إلى التحلي بالهدوء عقب هزيمة فريقه أمام أتلتيك بلباو أول من أمس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد.
وقال سيميوني عقب المباراة التي استضافها ملعب أتلتيكو: "بالنسبة لي قدمنا مباراة جيدة للغاية وارتكبنا خطأ وفي هذه المرحلة ندفع ثمن مثل تلك الأخطاء. الفريق قدم أداء جيدا في الشوط الأول وتحسنا في الثاني. لعبنا الشوط الثاني بالكامل في ملعب الخصم ودافعنا جيدا وسنحت لنا فرص للتسجيل ولكنها لم تترجم إلى أهداف.. علينا أن نتحلى بالهدوء".
وتابع: "هم لديهم ميزة مهمة (في الإياب) لأننا سيكون علينا أن نسجل هدفين من أجل التأهل. هم سيلعبون في ملعبهم ولكننا سنحاول الفوز. كرة القدم تظل كرة القدم ويمكن أن يحدث بها أي شيء".
وعن افتقاد أتلتيكو للدقة أمام المرمى في المباراة علق سيميوني: "نقدم موسما جيدا للغاية وقد نفتقد للدقة في إحدى المباريات. يجب الاستمرار في الطريق نفسه. سنحت للفريق فرصتان أو ثلاث للتسجيل في الشوط الثاني وكان في إمكانه التعادل. سنواصل السير في الطريق نفسه".
قمة منتظرة
إلى ذلك، يلتقي ريال مدريد مع ضيفه جيرونا يوم غد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، في مباراة ستحسم كثيرا صراع التتويج بلقب الدوري.
ويتواجد ريال في صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام جيرونا، صاحب المركز الثاني.
ويملك ريال أفضلية نسبية في هذه المباراة ، حيث ستقام على أرضه ووسط جماهيره، كما أن ريال يتفوق في المواجهات المباشرة التي جمعت بين الفريقين حيث التقيا في تسع مواجهات منذ العام 2017، حقق خلالها الريال الفوز في 5 مباريات، فيما فاز جيرونا في ثلاث وتعادلا في واحدة.
وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب جيرونا انتهت بفوز ريال بثلاثية نظيفة.
وحتى الآن لم يخسر ريال سوى في مباراة واحدة بالدوري، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في أربع وخسر في واحدة، ولم يخسر ريال في آخر 11 مباراة بالدوري.
ويتطلع ريال إلى تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الابتعاد بقمة الترتيب، والعودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل 1-1 أمام فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي.
ويفتقد ريال لجهود إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وديفيد ألابا بسبب الإصابة، ولكن يعول كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، على عودة أنتونيو ورديجير للمشاركة في هذه المباراة بعدما غاب عن مباراة أتلتيكو الأخيرة بسبب إصابته في الفخذ في مباراة خيتافي، كما ينتظر أن يبدأ فينيسيوس جونيور المباراة بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة أتلتيكو بسبب إصابة في الركبة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة إدواردو كامافينجا الذي تعرض لكدمة أمام أتلتيكو مدريد، كما يعود أوريلين تشواميني بعد انتهاء إيقافه.
في المقابل، يدخل جيرونا اللقاء بحثا عن العودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل في آخر مبارياته أمام ريال سوسيداد سلبيا.
ويقدم جيرونا أفضل موسم في تاريخه حتى الآن، قلم يخسر الفريق في أي لقاء بالدوري باستثناء مباراة الدور الأول أمام الريال، حيث حقق 17 انتصارا وخمسة تعادلات.
ولم يخسر جيرونا في أي مباراة بالدوري في آخر 11 لقاء، وسجل لاعبوه أهدافا في ثمان من آخر عشر مباريات بالمسابقة.
وفي الـ23 مباراة التي خاضها الفريق حتى الآن بالدوري، تلقت شباكه الهدف الأول في ثماني مباريات، ولكنه استطاع قلب النتيجة لمصلحته في ست مباريات.
ويفتقد جيرونا في هذه المباراة يانجيل هيريرا للإيقاف، إضافة إلى الثنائي ديفيد لوبيز وتوني فيلا بسبب الإصابة.
ويعول ميتشيل سانشيز على الثلاثي أرتيم دوفبيك وسافيو وفيكتور تسيهانكوف، مع الوضع في الاعتبار أن الأول هو هداف الفريق برصيد 14 هدفا.
ويسعى برشلونة هو الآخر للاستمرار في صراع المنافسة على اللقب عندما يواجه فريق غرناطة بعد غد.
ويتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويسعى إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في دوري من خلال الفوز بهذه المباراة على أمل تعثر الريال أو جيرونا للاقتراب أكثر من أول مركزين.
ولكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصا وأن غرناطة تعادل معه في مباراة الدور الأول 2-2.
ويسعى غرناطة بدوره إلى الفوز بهذه المباراة من أجل الاقتراب خطوة من الخروج من المنقطة المهددة بالهبوط، حيث يتواجد في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 12 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المنطقة الدافئة.
ويأمل أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، برصيد 48 نقطة، في الفوز على أشبيلية، صاحب المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، عندما يلتقيان بعد غد، حيث يرغب أتلتيكو في البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري، فيما يرغب أشبيلية في الابتعاد أكثر عن المنطقة المهددة بالهبوط.
وتفتتح منافسات هذه الجولة اليوم، عندما يلتقي قادش مع ريال بيتيس.
وتستكمل منافسات هذه الجولة غدا، عندما يلعب ديبورتيفو ألافيس مع فياريال، وريال سوسيداد مع أوساسونا، ولاس بالماس مع فالنسيا، فيما يلتقي بعد غد، خيتافي مع سلتا فيجو، وريال مايوركا مع رايو فاييكانو.
وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، عندما يلعب ألميريا مع أتلتيك بلباو. -(وكالات)

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