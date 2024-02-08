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قطر ترد على المشككين بإمكانياتها.. ولوبيز ينجز المهمة المضغوطة

2/8/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - أعرب ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر عن سعادته، مشيرا إلى أن الفريق بقي أمامه خطوة واحدة من أجل الاحتفاظ باللقب، بعدما تغلب على إيران 3-2 أول من أمس على ستاد الثمامة في الدوحة، في نصف نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وسجل جاسم جابر (17) وأكرم عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، في حين أحرز سردار أزمون (4) وعلي رضا جاهانبخش (51 من ضربة جزاء) هدفي إيران.
وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع شجاع خليل زاده في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
ويتقابل المنتخب القطري في المباراة النهائية يوم السبت على ستاد لوسيل، مع المنتخب الوطني الذي تغلب على كوريا الجنوبية 2-0 يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد أحمد بن علي.
وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "أنا سعيد جدا للجميع وللشعب القطري والجمهور الذي حضر في الملعب، واللاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا في هذه المباراة، ولم يدخروا أي شيء خلال المباراة، الآن بقي أمامنا خطوة واحدة فقط من أجل المحافظة على لقب هذه البطولة والتتويج بالكأس من جديد".
وكشف استراتيجية المباراة أمام إيران قائلا: "نحن حاولنا أن نلعب بسرعة كبيرة في الجانب الهجومي، ولهذا قمنا بوضع أربعة لاعبين في الأمام يتمتعون بالسرعة العالية، وقد حاولنا إيجاد المساحات خلف الدفاع الإيراني من أجل الوصول إلى مرماهم".
وأوضح: "استلمت مهمة تدريب الفريق قبل فترة قصيرة، ولكن ما ساعدني هو أنني أعرف اللاعبين جيداً، ورغم ذلك لم يكن الطريق سهلا، إلا أن اللاعبين ساعدوني على تطبيق ما نريد والتأهل للنهائي. المدربون السابقون في منتخب قطر قاموا بعمل كبير قبل وصولي، وقد حاولت خلال فترة استلامي القصيرة أن أقوم بنقل أفكاري للفريق رغم قصر الفترة، ولكن الأساس لم يتغير".
وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان، ونقطتين للصين، ونقطة للبنان.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان 3-0، ثم فاز على طاجيكستان 1-0، وتغلب بعد ذلك على الصين 1-0، وفاز في دور الـ16 على فلسطين 2-1، ثم فاز في ربع النهائي على أوزبكستان بفارق ركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1.
في المقابل تصدر المنتخب الإيراني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات الثانية وفلسطين الثالثة، في حين أنهت هونج كونج والصين مبارياتهما من دون نقاط.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على فلسطين 4-1، ثم فاز على هونج كونج 1-0، وعلى الإمارات 2-1، وفاز في دور الـ16 على سورية بفارق ركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1، وفاز في ربع النهائي على اليابان 2-1.
في الجهة المقابلة، اعتبر أمير قالينوي مدرب منتخب إيران أن عدم استغلال الفرص كان سبب الخسارة أمام قطر.
وقال قالينوي في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: "في البداية أعتذر للشعب الإيراني لأننا كنا نحمل مسؤولية إسعادهم اليوم، وقد كنا نريد التأهل إلى النهائي من أجلهم، ولكنا لم ننجح بذلك. إن كان هناك شخص يتحمل مسؤولية هذه النتيجة، فإنني من يتحمل مسؤولية الخسارة، وبالنسبة لي كان هذا أسوأ يوم في حياتي".
وأوضح: "أشكر لاعبي فريقي الذي قدموا كل ما بوسعهم في هذه المباراة، ولكننا لم نكن محظوظين، فالمستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني كان أفضل مستوى لنا منذ فترة، ولكن هذه هي كرة القدم، حيث إنك عندما لا تستطيع التسجيل ولا تستغل الفرص التي تسنح لك، فإنك تعاقب".
وأردف قائلا: "من الناحية التكتيكية نحن قدمنا مستوى جيدا، ولكننا لم ننجح في تحقيق الفوز، وهذا طبيعي في كرة القدم، حيث إن العديد من الفرق الكبيرة مثل السعودية وكوريا الجنوبية خرجت أيضاً وودعت البطولة".
وتابع: "أمام اليابان حصلنا على إشادة كبيرة بسبب النجاح الكبير الذي قمنا به في الدفاع ومنعهم من التسجيل، ولكن اليوم تلقينا أهدافا بسبب سوء الحظ في بعض التفاصيل الصغيرة بالدفاع".
وختم: "أنا أتحمل مسؤولية كل ما حصل في هذه المباراة، وأريد أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري، حيث إن الجميع قدموا أفضل ما بوسعهم.. ربما يشهد الفريق تغييرا كبيرا في التشكيلة قبل النسخة المقبلة من كأس العالم، ولكنني سوف أحاول ما بوسعي من أجل عدم تأثير ذلك على المستوى والنتائج".
وتأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه باللقب في نسخة العام 2019، وهو ثالث منتخب يصل لنهائيين متتاليين في البطولة خلال القرن الـ21 بعد اليابان (2000 و2004) وأستراليا (2011 و2015).
من ناحية ثانية، سجل منتخب ايران 3 أهداف من علامة الجزاء في النسخة الحالية بكأس آسيا، وهي الحصيلة الأكبر لمنتخب في نسخةٍ واحدة من البطولة بالتساوي مع اليابان في نسخة العام 2019 وكوريا الجنوبية في النسخة الحالية، منذ تواجد هذه البيانات في العام 2007. علماً بأن منتخب إيران سجل 5 أهداف من علامة الجزاء منذ العام 2007، وفقط منتخب اليابان سجل أكثر منه بهذه الكيفية خلال هذه الفترة (8 أهداف).
ويعتبر هدف سردار أزمون في الدقيقة الرابعة، أسرع هدف تستقبله شباك منتخب قطر في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، وهو الأسرع لإيران في الأدوار الإقصائية لكأس آسيا منذ العام 2007، وثاني أسرع هدف لإيران بعد هدف كريم أنصاريفارد في الدقيقة الثانية ضد فلسطين خلال النسخة الحالية من البطولة.
وبهدفه وتمريرته الحاسمة في هذه المباراة، وصل نجم المنتخب القطري أكرم عفيف لمساهمته الثامنة في أهداف الفريق، حيث سجل 5 أهداف وساهم في 3 تمريرات حاسمة، وهو الأكثر في النسخة الحالية من البطولة.
وفقط أكرم عفيف في نسخة 2019 (11) وزميله المعز علي (10 في 2019 أيضاً)، ساهما بأكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، منذ تواجد هذه البيانات العام 2007.
وبعد أن سجل الهدف الثالث للمنتخب القطري في الدقيقة 82 من عمر المباراة، انفرد المعز علي في المركز الثاني لترتيب الهدافين التاريخيين في كأس آسيا، وذلك برصيد 11 هدفا، علماً بأن الإيراني علي دائي يتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين بمجموع 14 هدفا.
وقبل انطلاق كأس آسيا، استبعد معظم المحللين القطريين وصول "العنابي" حامل اللقب إلى النهائي، عطفا على إخفاقه في موندياله وتغيير مفاجئ طال مدربه، وهو ما أشار إليه بـ"حزن" النجم عفيف بعد قيادته بلاده للفوز على إيران في نصف النهائي.
رغم السعادة التي أظهرها في الملعب، عبر المتألق عفيف عن حزنه لعدم ترشيح قطر "حزين لأنه لم يرشحنا أحد قبل البطولة، وحزين لعدم الثقة بمنتخبنا".
وحقق المنتخب القطري رقماً قياسياً بوصوله إلى 13 مباراة متتالية من دون خسارة، لكنه، وبتعادله سلباً مع أوزبكستان في ربع النهائي (حسمت بركلات الترجيح) أخفق في الوصول إلى رقم نظيره الإيراني الفائز 12 مرة توالياً بين العامين 1968 و1976 حين توج باللقب ثلاث مرات.
ويضيف عفيف، أفضل لاعب في آسيا 2019: "استمعت إلى بعض المحللين يرشحون إيران لأنها تملك بعض المحترفين في أوروبا أو قوة بدنية، لكن المهم أن تملك الروح". -(وكالات)

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