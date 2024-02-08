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النشامى والعنابي يوحدان الجماهير العربية في آسيا ويحولان أنظارهم عن أفريقيا

2/8/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - نجح المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره المنتخب القطري، في توحيد الجماهير العربية خلفهما في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بعد الوصول للمشهد النهائي وضمان أن يبقى لقب البطولة عربيا.
وحول "النشامى" و"العنابي"، أنظار الجماهير العربية عن بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج، والتي مرت مبارياتها مرور الكرام، في ظل الخيبات المتتابعة للكرة العربية ووداعها البطولة في وقت مبكر.
المنتخبان الوطني والقطري نجحا في إنهاء الخصام العربي الخالص في نهائي بطولة كأس آسيا الذي دام 17 عامًا، بعدما تأكد موعدهما في نهائي البطولة الآسيوية 2023، وسيحاول "النشامى" مدعوما كتابة التاريخ والظفر بلقبه الآسيوي الأول، فيما سيسعى المنتخب القطري للمحافظة على اللقب مستغلا عاملي الأرض والجمهور، في وقت يشعر فيه مشجعو المنتخب الوطني بأنهم على أرضهم في الدوحة.
وخطف "النشامى" قلوب وعقول الشارع الرياضي العربي، من خلال عرض ممتع من اللاعبين، والأداء البطولي والنسق المرتفع من مباراة إلى أخرى، وتسجيل الإنجاز التاريخي ببلوغ المشهد النهائي من البطولة القارية، عندما أقصى "الشمشون" الكوري من الدور نصف النهائي، وهو أحد أقوى المرشحين لنيل اللقب، وتفوق عليه في كل شيء واستحق الفوز بهدفين جميلين عن طريق المتألقين يزن نعيمات وموسى التعمري.
ورفعت الفرحة الاستثنائية عند الأردنيين، الأمل والطموح والإصرار بالعودة بالكأس، خاصة أن ما قدمه النشامى أبهر أوساط البطولة، واختصر المدرب المغربي الحسين عموتة فرحه بالإنجاز بالقول: "أنا أسعد مدرب في القارة وربما في العالم. يوم تاريخي بالنسبة لنا".
في الوقت ذاته، غادرت المنتخبات العربية بخفي حنين في منافسات كأس الأمم الأفريقية، وخرجت خمسة منتخبات عربية من البطولة هي: تونس والجزائر من الدور الأول، ومصر والمغرب وموريتانيا من دور الـ 16، ولم تحقق منتخبات تونس، الجزائر، ومصر أي انتصار في البطولة.
ومع تساقط المنتخبات العربية في البطولة الأفريقية كأوراق الشجر، ما ولد الغضب والحزن والعتب عند المتابعين العرب، سار "النشامى" و"العنابي" بكل ثقة وعبر انتصارات ثمينة نحو المشهد النهائي بخطوات ثابتة وبراحة شاقة من خلال تجاوز أفضل المنتخبات الأسيوية، وتحول الاهتمام والتشجيع والمتابعة العربية من جماهير في القارتين الآسيوية والأفريقية إلى المنتخبين الوطني والقطري.
ويحظى "النشامى" على وجه الخصوص، بدعم واضح من الجماهير المغربية بسبب القيادة الفنية لحسين عموتة، خاصة بعد الخروج المبكر للمغرب من كأس الأمم الأفريقية في صدمة وخيبة أمل كبيرتين لاستمرار الانكسار خلال رحلة البحث عن لقب قاري جديد بعد التتويج الوحيد لأسود الأطلس العام 1976.
واعتبرت الصحف المغربية أن المنتخب الأردني يمثل المغرب في البطولة الآسيوية، وأن الجهاز الفني المغربي لمنتخب النشامى، قاد الفريق نحو أداء فاق النتيجة روعة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن "النشامى" لن يقبلوا بأقل من الكأس.

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