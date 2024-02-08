الفحيص ينجز مهمة الثورة السوري ويعبر إلى نهائي سلة الشارقة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

الشارقة – واصل فريق شباب الفحيص عروضه القوية في بطولة كرة السلة ضمن دورة الألعاب السابعة للأندية العربية السيدات "الشارقة 2024"، بفوزه على نظيره فريق الثورة السوري بنتيجة 76-42 (النصف الأول 47-22)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي.

وشهدت مباريات أمس، فوز الأهلي البحريني على الفتاة الكويتي بنتيجة (76-72) والعاصمة السعودي على الشارقة الإماراتي (92-79).

وطبقا لجدول المباريات، يغيب فريق شباب الفحيص عن خوض مباريات اليوم والتي تشهد إقامة مواجهات، الثورة السوري والأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، العاصمة السعودي والفتاة الكويتي الساعة 12 ظهرا، الشارقة الإماراتي وغاز الشمال العراقي الساعة 2 مساء.

وانفرد الفحيص في صدارة جدول ترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 10 نقاط، يليه فريق الثورة السوري ثانيا برصيد 9 نقاط والأهلي ثالثا بـ 7 نقاط، والعاصمة السعودي رابعا بـ 6 نقاط والفتاة الكويتي خامسا بـ 5 نقاط، وجاء فريقا الشارقة الإماراتي وغاز الشمال العراقي في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق.

واستنادا إلى نظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لتحديد المراكز، ثم يخوض الفريقان الأكثر جمعا للنقاط مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة واحدة على "الميدالية البرونزية".

الفحيص 76 الثورة 42

جدد المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور اعتماده على الأميركية نتاشا كلاود في ضبط الإيقاع وتدوير الكرة مع رشا عبده وليلينا أبو جبارة حول القوس، مع تولي الهدافة الأميركية كريستين بيل وذكرى شحادة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما بدأ مدرب الثورة السوري أيمن سليمان اللقاء معتمدا على الخماسي، تشيلسي شومبيرت وسيدرا سليمان ونورا بشارة واليكسيس ديفيز واليسيا دبل.

واستهلت شومبيرت التسجيل للثورة بنقطتين من رميتين حرتين، لترد شحادة وبيل بسلتين من اختراقين هجوميين مع سلتين لرشا من المسافة البعيدة (10-2)، وعززت بيل تقدم الفحيص بسلة من خارج القوس، ثم تبادلت نورا بشارة وأبو جبارة التسجيل من المسافة ذاتها، ليتقدم الفحيص سريعا (16-5)، ما دفع مدرب الثورة أيمن سليمان لطلب وقت مستقطع لإعادة ترتيب أوراقه، ومعه سجلت شومبيرت سلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية وسبقتها بيل بسلة للفحيص من داخل القوس، ثم عادت بيل لتسجل من خارج القوس، وأمام أفضلية الفحيص انتهت الفترة الأولى لصالحه (31-12).

وبدأت الفترة الثانية على إيقاع سلتين للكونغولية موغنزا وبيل، فيما كانت اليسيا وسيدرا وشومبيرت يسجلن للثورة من داخل وخارج القوس (19-35)، ليطلب مدرب الفحيص نايف عصفور وقتا مستقطعا لتهدئة لاعباته بعد دخول لاعبة الثورة كارلوينا أبو لطيف في مشادة كلامية مع نتاشا كلاود، لتعود لاعبات الفحيص ويواصلن عرضهن الساحر، فسجلت فرح الشياب وأبو جبارة سلتين من اختراقين هجوميين، لترد ماري بسلة للثورة من متابعة هجومية، ومع تبادل لاعبات الفريقين عملية التسجيل، ترجم الفحيص أفضليته بالتقدم في النصف الأول (47-22)، بعدما حسم الفترة الثانية (16-10).

وافتتحت بيل التسجيل للفحيص في الفترة الثالثة بسلة من اختراق هجومي، فيما كان المدرب نايف عصفور يحافظ على لاعبة الإرتكاز ذكرى شحادة بإراحتها بعد وصولها للأخطاء الشخصية الأربعة، وسجلت شومبيرت سلة من تصويبة من المسافة المتوسطة مع نقطتين لسيدرا ونورا من رميتين حرتين، ثم عادت بيل لتواصل هوايتها في التسجيل من خارج القوس (52-27)، ومع لجوء الفحيص للمداورة بين اللاعبات، كانت موغنزا وماسه وجوانا والشياب يساهمن في تعزيز تقدم "البلوز" في النتيجة الإجمالية (62-33) بعدما حسم الفترة الثالثة لصالحه (15-11).

ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة التي استهلتها موغنزا بالتسجيل من متابعة هجومية، فيما تبادلت شومبيرت وتالا شحاتيت التسجيل من خارج القوس (68-36)، وأضافت ماسه النوباني نقطتين من رميتين حرتين مع سلة من اختراق هجومي، وحصلت زينة القراعين (16 عاما) على فرصة خوض دقائق لعب جيدة في الفترة الأخيرة، التي حسمها الفحيص (14-9)، ليفوز في النتيجة النهائية بفارق 34 نقطة (76-42).

وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب الفحيص بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 24 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30، تليها رشا عبده بـ 14 نقطة مع 3 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 13، فيما كانت الأميركية تشيلسي شومبيرت اللاعبة الأبرز من جانب الثورة بتسجيلها 16 نقطة و4 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 11.

وعلى مستوى الأرقام الجماعية، سجل الفحيص 22 نقطة من استثمار "التيرن أوفر" مقابل 13 نقطة للثورة، و13 نقطة مقابل نقطتين من الفرصة الثانية، و21 نقطة من الفاست بريك مقابل 11 نقطة، كما ظهرت فاعلية "بنش" الفحيص بإضافته 22 نقطة مقابل 8 نقاط لـ "دكة بدلاء" الثورة السوري.







