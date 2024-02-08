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والد التعمري يكشف إصرار نجله على اللعب مع النشامى رغم الإصابة

2/8/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- لفت نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، الأنظار إليه خلال بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، والتي تختتم غدا بلقاء ((النشامى)) ونظيره القطري، بعد أن قدم مستويات مميزة جعلته المرشح الأوفر لحصد جائزة أفضل لاعب بالبطولة.
وقاد التعمري المنتخب الوطني لنهائي كأس آسيا، بعد أن سجل هدفا وصنع آخرا في لقاء نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي، في حدث تاريخي للكرة الأردنية استطاع من خلاله ((النشامى)) بكتابة التاريخ، وأصبح مرشحا بقوة للظفر باللقب أيضا.
وبرز التعمري البالغ من العمر 26 عاما خلال البطولة الحالية بصورة جيدة، حيث سجل 3 أهداف مع المنتخب لغاية اللحظة، إلى جانب صناعته لهدف، بعيدا عن مهاراته الفردية وإمكانياته العالية التي جعلته اللاعب الأبرز في البطولة، مع عدد كبير من زملائه في المنتخب الوطني.
وفي هذا الشأن، ذكر محمد التعمري، والد اللاعب المتألق، أن نجله أصر على خوض مباراة كوريا الجنوبية، رغم معاناته من إصابة سابقة، أفادت التقارير الطبية لضرورة خضوعه للراحة لمدة 10 أيام على الأقل، إلا أن موسى فضل التواجد بصفة أساسية من أجل محاولة المنتخب في بلوغ النهائي، ونجح في ذلك وكان عريس تلك الليلة.
وتحدث والد التعمري في حديثه لـ ((الغد))، أثناء تواجده في الدوحة لمساندة ابنه والمنتخب الوطني، أن موسى وضع كامل تركيزه على البطولة من أجل أن يحققها قبل انطلاقها، حيث أبلغه بأنه مصمم على إسعاد الشعب الأردني والجماهير التي حضرت إلى قطر، وأن ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وزاد: ((بإذن الله موسى سيكون جاهزا للمباراة النهائية غدا، هو وبقية زملائه من أجل تحقيق اللقب الذي سيكون أجمل يوم بالنسبة لكل مواطن أردني، وأنا ثقتي عالية باللاعبين، وأصبحوا الآن مطالبين بتحقيقه بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه بالبطولة، وما قدموه في المسابقة بعيدا عن نتيجة النهائي، إنجاز لن يمحى من ذاكرة الأردنيين)).
وسرد التعمري قصة بدأ ابنه لعب كرة القدم، حيث إنه هو الآخر كان لاعبا هاويا ويعشق ((المستديرة))، وعندما شاهد موسى بعمر 8 سنوات يتحرك بالكرة بشكل مميز، ويسبق جيله من حيث الإمكانيات الفردية والتحكم بالكرة، جعله يهتم بها أكثر، وألحقه بمراكز سمو الأمير علي للواعدين، تحت إشراف المدرب هشام أبو فروة.
وتابع: ((هناك العديد من المدربين الذين كان لهم الفضل في مسيرة موسى، وجميعهم يستحقوا الثناء والمديح، لكن أبو فروة كان المتابع له خطوة بخطوة في البداية، وعندما أصبح لاعبا ناشئا، وفضلنا انتقاله لنادي شباب الأردن من أجل الانضمام لفئاته العمرية من أجل منحه أكبر فرصة للعب، واللعب مع الفيصلي والوحدات يعد أمرا عظيما لأي لاعب، فهي أندية عريقة، لكن هدفنا كان أن يلعب بعيدا عن الضغوطات، ونجح في حصد ألقاب عديدة مع شباب الأردن بالفئات العمرية)).
وبين التعمري أنه انضم لصفوف الفريق الأول أثناء تولي المدرب جمال محمود المهمة في شباب الأردن، ليضع بصمته بصورة سريعة، وينتقل منه إلى نادي الجزيرة، قبل أن يخوض تجاربه الاحترافية في أبويل نيقوسيا القبرصي، وأود هيفرلي لوفين البلجيكي، وختاما مع مونبيليه، مؤكدا بأن الهدف عندما جعل ابنه لاعبا محترفا كان اللعب في أوروبا.
وأضاف: ((كنت أتعرض للكثير من الانتقادات بسبب إهمالي للعمل بهدف إرسال موسى للتدريبات والحرص على مرافقته في المباريات، حيث كان الجميع لا يعتقد بأن كرة القدم قد تفيد الشخص كالدراسة، وهو ما جعلني أطالب موسى بأن يعوضني هذا الشعور بسعادة وفخر، وهو ما تحقق لاحقا ولله الحمد، من خلال وصوله لمراتب متقدمة في اللعبة)).
وكشف التعمري أن نجله ملتزم بعقد مع نادي مونبيليه يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وهو مرتاح بشكل كبير معهم، مفيدا بأنه لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، وفي حال تلقيه تكون المخاطبات مع النادي الذي يعتبره من أعرق الفرق الفرنسية، مع تمنياته بأن يصبح لاعبا في ريال مدريد الإسباني على وجه التحديد، أو أي ناد.
واستطرد: ((موسى شخص ملتزم دينيا وهو من رواد المسجد في المنطقة، ومنذ الصغر حفظ العديد من أجزاء القرآن الكريم، وعندما بلغ سنا معينا بدأ في إعطاء الدروس الدينية في المسجد، وأصبح مثالا يحتذى به في الوطن بشكل عام)).
وأكد التعمري بأنه حضر إلى الدوحة دون علم موسى، من أجل أن يعيش اللحظات التاريخية للمنتخب الوطني، إذ جاء برفقة شقيق اللاعب الأصغر ياسين، والذي يمنح موسى دفعة معنوية كبيرة أثناء الجلوس والحديث معه.
وأضاف: ((ستعمل هذه البطولة على احتراف عدد كبير من اللاعبين الأردنيين في دوريات قوية، وأتمنى أن تتحسن الكرة الأردنية بشكل عام بعد هذا الإنجاز، لأن هناك مواهب في مختلف الأندية تحتاج الفرصة وأن يتم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر)).
وختم والد اللاعب حديثه بأن موسى من الأشخاص الذين تحملوا الانتقادات التي تعرض لها، والصعوبات التي واجهته بالاحتراف في دولة تختلف لغتها وعاداتها عن الأردن بعمر صغير، مؤكدا بأن صبره على تحقيق أهدافه ساهمت في وصوله لمستواه الحالي.

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