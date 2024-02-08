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عموتة يسطر إنجازا جديدا بمسيرته.. وهيمنة أردنية على التشكيلة الآسيوية

2/8/2024 2:31:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة- واصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته على ملعب العقلة، تحضيرا للمواجهة النهائية لكأس آسيا (قطر 2023)، والتي ستجمعه بحامل لقب النسخة الأخيرة والمستضيف المنتخب القطري غدا على ستاد لوسيل عند الساعة السادسة مساء.
وشهد تدريب يوم أمس تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، حضور جميع اللاعبين، حيث أبدوا جاهزيتهم العالية للمباراة، وتركيزهم على الفوز والعودة باللقب، فيما أكد نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة خلال تصريحات صحفية، بأن المنتخب عازم العقد على إسعاد الجماهير الأردنية.
وكان المنتخب الوطني قد التقى مع نظيره القطري وديا بداية العام الحالي في الدوحة، بمباراة ودية تحضيرية لكأس آسيا، وانتهت وقتها بفوز "النشامى" بهدفين لهدف، علما بأن مباراة النهائي ستكون المواجهة التاريخية الـ24 بينهما، إذ فاز المنتخب في 7 مباريات، مقابل الخسارة في 12 مباراة، والتعادل في 4 مناسبات.
عموتة.. إنجاز جديد
أضاف المدرب المغربي الحسين عموتة، إنجازا جديدا له في مسيرته التدريبية، بعد وصوله مع المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
ويعتبر عموتة المدرب العربي الثالث عبر التاريخ، الذي يصل للمباراة النهائية بكأس آسيا، حيث لم يسبقه في هذا الشيء سوى مدربين من السعودية وهما خليل الزياني وناصر الجوهر.
وكان الزياني أول مدرب عربي يصل إلى النهائي، عندما قاد المنتخب السعودي لنهائي نسخة 1984، وتوج حينها "الأخضر" على حساب المنتخب الصيني، أما الجوهر فكان المدرب العربي الثاني وذلك في نسخة عام 2000، عندما قاد المنتخب السعودي لبلوغ النهائي، إلا أنه فشل بالتتويج بعد الخسارة من اليابان. ويملك عموتة في سيرته الذاتية العديد من الألقاب المهمة، أبرزها بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2020، ودوري أبطال أفريقيا مع الوداد البيضاوي المغربي العام 2017، وكأس الاتحاد الافريقي مع الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية الجيش الملكي، الفتح الرباطي والوداد البيضاوي والسد القطري.
"النشامى" يقتحمون التشكيلة الآسيوية
اقتحم 4 لاعبين من المنتخب الوطني التشكيلة المثالية للدور نصف النهائي من البطولة القارية، بعد إبداعهم أمام كوريا الجنوبية، وتفوقهم الواضح على أبرز لاعبي القارة الصفراء.
وتواجد حارس المرمى يزيد أبو ليلى، نظرا لكونه الحارس الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في المربع الذهبي، إلى جانب المدافع عبد الله نصيب "ديارا"، والذي قطع العديد من الكرات وحد من خطورة المهاجمين المتميزين هيونج مين سون ولي كانج إن.
كما شهدت التشكيلة تواجد أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي موسى التعمري، والذي صنع الهدف الأول بمرمى كوريا، وسجل الهدف الثاني بعد مجهود فردي كبير، وقيامه بأداء مميز خلال المباراة بشكل عام، إلى جانب يزن النعيمات الذي سجل هدف الافتتاح.
الصيني "ما نينج" يدير القمة
كلف الاتحاد الآسيوي الحكم الصيني ما نينج، لإدارة المباراة النهائية يوم غد على ستاد لوسيل، علما بأنها ستكون الأولى له في تاريخه بإدارة مباراة يكون طرفها المنتخب الوطني.
وكان ما نينج قد تواجد كحكم رابع في مباراتي المنتخب الوطني أمام البحرين بالدور الأول، ومباراة النصف نهائي أمام كوريا الجنوبية.
التذاكر.. معضلة حقيقية
تواجه جماهير المنتخب الوطني المتواجدة في الدوحة، مشكلة كبيرة في تحصيل تذاكر من أجل مشاهدة المباراة النهائية، نظرا لعدم توفرها على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، نظرا لبيع جزء كبير منها قبل انطلاق البطولة.
وتعاني الجماهير أيضا في حال رغبتها بشراء التذاكر من السوق السوداء، بارتفاع كبير ومبالغ به بالأسعار مقارنة بالسعر الحقيقي للتذكرة، ما قد يدفع العديد من الجماهير للشراء بهذه الأسعار، أو مشاهدتها عبر الشاشات في مختلف مناطق قطر.
ومن جهة أخرى، حرص اتحاد الكرة إرسال دعوات لعدد من أهالي اللاعبين من عمان، بالحضور إلى الدوحة لمشاهدة المباراة النهائية من المدرجات، في بادرة طيبة من الاتحاد لمشاركة الأهالي اللاعبين فرحة بلوغ النهائي، على أمل التتويج باللقب.
بوادر تفاؤل
منذ نسخة العام 2007، نجح المنتخب الذي يتفوق على منتخب كوريا الجنوبية في التتويج باللقب لاحقا، ومنهم 3 منتخبات توجت باللقب للمرة الأولى في تاريخها.
وكان المنتخب العراقي قد فاز على كوريا الجنوبية في نصف نهائي 2007، وتوج باللقب لاحقا للمرة الأولى بتاريخه، كما فازت اليابان بالدور ذاته على "الشمشون الكوري" في نسخة العام 2011، وتوجت باللقب بعدها، فيما تفوقت أستراليا على كوريا الجنوبية في نهائي نسخة العام 2015، وتوج "الكنغر" باللقب للمرة الأولى في تاريخه، الأمر ذاته حدث مع قطر في النسخة الماضية، والتي تخطت كوريا الجنوبية في ربع النهائي، ونالت اللقب للمرة الأولى.
وخلال 17 نسخة سابقة، نجح المنتخب الضيف في خطف اللقب بالمباراة النهائية في مناسبتين على حساب صاحب الأرض، حيث خسرت الإمارات المستضيفة النهائي أمام السعودية في العام 1996، فيما تجرعت الصين مرارة الخسارة من اليابان في نهائي العام 2004، ما يدفع "النشامى" لأن يكون المنتخب الثالث الذي يخطف اللقب من المستضيف، في ثالث نهائي عربي عبر التاريخ بنهائيات آسيا.
"النشامى" المنتخب الرابع عربيا بـ"لوسيل"
يستقبل ستاد لوسيل الذي يتسع لحضور أكثر من 80 ألف مشجعا على مدرجاته، أهم مباراة للمنتخب الوطني في تاريخه، حيث سيكون "النشامى" رابع منتخب عربي يلعب على أرضيته، علما بأن الملعب تم بناؤه لاستضافة مباريات كأس العالم 2022.
وكان لوسيل قد استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي جمعت المنتخب القطري ونظيره اللبناني، في مواجهة شهدت فوز "العنابي" بثلاثية بيضاء، وبحضور 82490 مشجعا، وكان الأكبر في تاريخ المباريات الافتتاحية للبطولة القارية.
ويملك لوسيل ذكريات كبيرة لدى عشاق الكرة، أبرزها نهائي كأس العالم في نسخته الأخيرة، والذي شهد تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب على حساب فرنسا، إلى جانب الفوز العربي التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين في المباراة الأولى للفريقين للبطولة ذاتها.
كما يعد المنتخب الوطني، الخامس عشر عبر التاريخ الذي سيلعب على أرضيته، بعد أن أقيمت 10 مباريات مختلفة على هذا الملعب في كأس العالم، جمعت 12 منتخبا وهم: السعودية، الأرجنتين، البرازيل، صربيا، المكسيك، البرتغال، الأوروغواي، الكاميرون، سويسرا، هولندا، كرواتيا وفرنسا.

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