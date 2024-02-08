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إعلان قائمة النشميات لبطولة غرب آسيا

2/8/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة ضمن 24 لاعبة، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات 2024، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط الجاري، في مدينة جدة السعودية.
وضمت القائمة: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، سارة أبو صباح، ميساء جبارة، روزبهان فريج، مي سويلم، تالا البرغوثي، لينا الصاحب، ولين البطوش.
ويقيم المنتخب معسكر تدريبي استعدادا للبطولة في مدينة جدة يسبق المنافسات، على أن يغادر الوفد فجر الإثنين 12 الجاري.
ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره السعودي عند الثامنة مساء الإثنين 19 الجاري، فيما يلتقي غوام عند الخامسة مساء الأربعاء 21، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء لبنان عند الخامسة مساء الجمعة 23، على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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