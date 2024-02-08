قانون أسترالي يمنح الموظفين حق تجاهل مدرائهم بعد انتهاء العمل

سيحصل الأستراليون، بمقتضى القوانين الجديدة، على الحق في رفع دعاوى قضائية والمطالبة بعقوبات جنائية بحقِّ رؤسائهم الذين يصرون على مواصلة الاتصال بهم خارج ساعات العمل. وتقول الحكومة الأسترالية إن الغاية من هذه القوانين هي حماية الموظفين من الآثار السلبية لعصر الاتصالات الفورية.

في السياق، قال أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، إن "الحق في قطع الاتصال (خارج ساعات العمل)" متاح بالفعل في بعض الشركات، لكن الحكومة تعتزم توسيع نطاق الحماية ليشمل معظم العاملين في البلاد.



ليس مجبراً على التواصل 24 ساعة

وأوضح ألبانيز مضمون القوانين الجديدة بالقول: "خلاصة ما نقوله أن الشخص الذي لا يتقاضى أجراً مقابل العمل 24 ساعة في اليوم لا ينبغي معاقبته إذا لم يكن متصلاً بالإنترنت، ولا متاحاً للرد على الاتصالات على مدار 24 ساعة في اليوم".



وقال توني بيرك، وزير شؤون العمل في أستراليا، إن القوانين الجديدة ستفرض "حظراً مطلقاً" على معاقبة العاملين بسبب قطع الاتصالات مع مديريهم خارج ساعات العمل، و"لذلك إذا قرر العامل الابتعاد عن هاتفه وعدم الرد عليه.. فلا يمكن مطلقاً فرض عقوبة عليه بسبب هذا الأمر".



في المقابل، قال أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية: "إنها فكرة غبية، وبعيدة كل البُعد عن المقتضيات العملية. إنه أمر غير قابل للتنفيذ".



وقال بران بلاك، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأسترالي، إن العمل قد يتوقف بشركات البلاد إذا أقرت الحكومة قوانين تمنع الشركات من إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الموظفين العاملين في المناطق الزمنية الثلاث المختلفة في أستراليا خلال ساعات معينة.



"الحق في قطع الاتصال"

يسعى قانون "الحق في قطع الاتصال" إلى الاستجابة لكفاح كثيرٍ من العاملين الذين يتعذر عليهم الانفصال عن العمل وشواغله في عصر الاتصالات الرقمية الفورية، والأجهزة المحمولة.



وكانت لفرنسا الريادة في إقرار القوانين من هذا النوع؛ إذ كانت أول من سنَّت قانوناً يمنح العاملين الحق في قطع الاتصال في عام 2017، لحمايتهم من العقوبة إذا تجاهلوا رسائل العمل بعد ساعات العمل المتفق عليها.



وأقرت إيطاليا وإسبانيا وأيرلندا قوانين مماثلة تمنح العاملين الحق في قطع الاتصال، وإذا فاز حزب العمال البريطاني في الانتخابات العامة المقبلة، فمن الممكن أن يسير على هذا النهج في بريطانيا.



من جانبه، قال "حزب الخضر"، ونواب مستقلون في البرلمان الأسترالي، إنهم حصلوا، الأربعاء، على تأييد حكومة ألبانيز لمسودة قوانين العمل الجديدة، وإن بنودها تشمل تمكين العاملين من المطالبة بعقوبات على أرباب العمل الذين يصرون على مضايقة مرؤوسيهم بعد ساعات العمل.



وتقول القوانين الجديدة إنه إذا أصرّ صاحب العمل على الاتصال بمرؤوسيه خارج ساعات العمل، فإن للعامل الحق في إحالته إلى الجهة المنظمة لشؤون العمل في أستراليا؛ "لجنة العمل العادل"، والتي يمكنها إصدار أمر "إيقاف" لممارسات صاحب العمل، وفرض غرامات على أرباب العمل إذا لم يستجيبوا لهذه القرارات.



وقال ديفيد بوكوك، النائب المستقل في مجلس الشيوخ الأسترالي، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن ما يريده العمال "بوضوح" هو الحق في عدم الاضطرار إلى الرد على الاتصالات غير المنطقية من رؤسائهم بعد انتهاء ساعات العمل، و"هذا القانون إنما يكرِّس حق العامل في عدم الرد على صاحب العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وعدم الجواز لصاحب العمل بأن يحمل ذلك على العامل لديه، ولا أن يستخدمه في معاقبته".