Friday, 09 February 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قانون أسترالي يمنح الموظفين حق تجاهل مدرائهم بعد انتهاء العمل

2/8/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعتزم الحكومة الأسترالية إقرار لوائح قانونية من شأنها أن تسمح للمواطنين بتجاهل مُديريهم والتوقف عن العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية؛ حيث يتوقع أن يوافق البرلمان الأسترالي على إقرار قوانين جديدة في هذا الشأن، خلال هذا الأسبوع، وفق صحيفة The Times البريطانية.

سيحصل الأستراليون، بمقتضى القوانين الجديدة، على الحق في رفع دعاوى قضائية والمطالبة بعقوبات جنائية بحقِّ رؤسائهم الذين يصرون على مواصلة الاتصال بهم خارج ساعات العمل. وتقول الحكومة الأسترالية إن الغاية من هذه القوانين هي حماية الموظفين من الآثار السلبية لعصر الاتصالات الفورية.

في السياق، قال أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، إن "الحق في قطع الاتصال (خارج ساعات العمل)" متاح بالفعل في بعض الشركات، لكن الحكومة تعتزم توسيع نطاق الحماية ليشمل معظم العاملين في البلاد.


ليس مجبراً على التواصل 24 ساعة
وأوضح ألبانيز مضمون القوانين الجديدة بالقول: "خلاصة ما نقوله أن الشخص الذي لا يتقاضى أجراً مقابل العمل 24 ساعة في اليوم لا ينبغي معاقبته إذا لم يكن متصلاً بالإنترنت، ولا متاحاً للرد على الاتصالات على مدار 24 ساعة في اليوم".


وقال توني بيرك، وزير شؤون العمل في أستراليا، إن القوانين الجديدة ستفرض "حظراً مطلقاً" على معاقبة العاملين بسبب قطع الاتصالات مع مديريهم خارج ساعات العمل، و"لذلك إذا قرر العامل الابتعاد عن هاتفه وعدم الرد عليه.. فلا يمكن مطلقاً فرض عقوبة عليه بسبب هذا الأمر".


في المقابل، قال أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية: "إنها فكرة غبية، وبعيدة كل البُعد عن المقتضيات العملية. إنه أمر غير قابل للتنفيذ".


وقال بران بلاك، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأسترالي، إن العمل قد يتوقف بشركات البلاد إذا أقرت الحكومة قوانين تمنع الشركات من إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الموظفين العاملين في المناطق الزمنية الثلاث المختلفة في أستراليا خلال ساعات معينة.


"الحق في قطع الاتصال"
يسعى قانون "الحق في قطع الاتصال" إلى الاستجابة لكفاح كثيرٍ من العاملين الذين يتعذر عليهم الانفصال عن العمل وشواغله في عصر الاتصالات الرقمية الفورية، والأجهزة المحمولة.


وكانت لفرنسا الريادة في إقرار القوانين من هذا النوع؛ إذ كانت أول من سنَّت قانوناً يمنح العاملين الحق في قطع الاتصال في عام 2017، لحمايتهم من العقوبة إذا تجاهلوا رسائل العمل بعد ساعات العمل المتفق عليها.


وأقرت إيطاليا وإسبانيا وأيرلندا قوانين مماثلة تمنح العاملين الحق في قطع الاتصال، وإذا فاز حزب العمال البريطاني في الانتخابات العامة المقبلة، فمن الممكن أن يسير على هذا النهج في بريطانيا.


من جانبه، قال "حزب الخضر"، ونواب مستقلون في البرلمان الأسترالي، إنهم حصلوا، الأربعاء، على تأييد حكومة ألبانيز لمسودة قوانين العمل الجديدة، وإن بنودها تشمل تمكين العاملين من المطالبة بعقوبات على أرباب العمل الذين يصرون على مضايقة مرؤوسيهم بعد ساعات العمل.


وتقول القوانين الجديدة إنه إذا أصرّ صاحب العمل على الاتصال بمرؤوسيه خارج ساعات العمل، فإن للعامل الحق في إحالته إلى الجهة المنظمة لشؤون العمل في أستراليا؛ "لجنة العمل العادل"، والتي يمكنها إصدار أمر "إيقاف" لممارسات صاحب العمل، وفرض غرامات على أرباب العمل إذا لم يستجيبوا لهذه القرارات.


وقال ديفيد بوكوك، النائب المستقل في مجلس الشيوخ الأسترالي، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن ما يريده العمال "بوضوح" هو الحق في عدم الاضطرار إلى الرد على الاتصالات غير المنطقية من رؤسائهم بعد انتهاء ساعات العمل، و"هذا القانون إنما يكرِّس حق العامل في عدم الرد على صاحب العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وعدم الجواز لصاحب العمل بأن يحمل ذلك على العامل لديه، ولا أن يستخدمه في معاقبته".

MENAFN08022024000072011014ID1107829864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث