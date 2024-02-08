ماذا لو توقفت عن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساء؟



وبحسب موقع "هيلث " الصحي، فإن هذا الأمر لا يخضع إلى قواعد جازمة، وذلك رغم تأكيد الأطباء على أن هناك فوائد للحد من تناول الطعام ليلا بشكل عام.



وفي هذا الصدد، أوضحت أخصائية الأمراض الهضمية، الطبيبة الأميركية جانيس لاستر، أنه "عندما يأكل الأفراد الطعام أثناء الليل، فإنهم يميلون في كثير من الأحيان إلى تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون بدلاً من الوجبات المتوازنة".



ونبهت إلى أن توقيت تناول الطعام يمكن أن يؤثر على عملية الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي، مما يؤثر في النهاية على الوزن، مردفة: "من المقبول عمومًا القول إن تناول الطعام مبكرًا يرتبط باستقرار الوزن".



وبالإضافة إلى آثاره على زيادة الوزن، فإن الأكل في ساعة متأخرة قد يكون له أيضًا عيوب فيما يتعلق بعملية الهضم. وهنا أوضحت أخصائية الأمراص الهضمية، كارولين سويكا، أن "تناول الطعام قبل وقت قليل من النوم، أو قبل الاستلقاء، يزيد بشكل كبير من مرض ارتجاع المريء (الارتجاع الحمضي)".



ونصحت لاستر الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ أو حرقة المعدة، أن يتجنبوا تناول الطعام قبل 90 دقيقة من وقت النوم، لمنع التأثيرات السلبية على الجهاز الهضمي.



لكن هل تناول الطعام بعد الثامنة أمر سيء؟



رأى خبراء أن ضرورات العمل أو الدراسة في الجامعات، قد تجبر الكثيرين على تأجيل وجبة الطعام حتى وقت متأخر نسبيا من الليل، وبالتالي فإن ذلك لا يعد انتهاكا لقواعد تناول الطعام بطريقة صحية.



وقالت أخصائية التغذية، جولي بيس، أنه رغم "وجود أدلة تربط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بالمخاوف الصحية المحتملة، مثل سوء الهضم وزيادة الوزن وقضايا أخرى، فإن هذا ليس صحيحًا بالضرورة بالنسبة للجميع".



كما شددت على ضرورة التفريق بين الوجبات الخفيفة الصحية وتلك المشبعة بالدهون والملح والمواد المكررة، مضيفة: "إذا تناولنا بقايا البيتزا أو الآيس كريم أو رقائق البطاطس، بغض النظر عن التوقيت، فهذه ليست خيارات صحية".



وتابعت: "بدلاً من ذلك، إذا اخترنا الفاكهة أو الخضار أو البروتينات الخالية من الدهون، فإنها ستكون خيارات جيدة، وتوفر لك طاقة وعناصر غذائية كبيرة في أي وقت من اليوم".



أما من يعاني من مرض السكري أو مشاكل أخرى تتعلق بالسكر في الدم، فمن المهم الالتزام بتوصيات الطبيب بشأن توقيت الوجبات، لأن البقاء لفترة طويلة دون تناول الطعام قد يكون أمرًا خطيرًا.



وبالنسبة للأشخاص الذين يريدون اختيار وقت معين للتوقف عن تناول الطعام، فنصحتهم لاستر بمراجعة الأطباء وإجراء الفحوصات المناسبة، لتفادي أي مشاكل قد تنجم عن ذلك.



وتابعت: "حاول فقط أن تمنح نفسك بعض المساحة الزمنية بين تناول طعام العشاء والتوجه إلى السرير".



من جانبها، قالت سويكا: "أوصي بتناول الطعام قبل ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل من موعد النوم".



ونبهت لاستر إلى أن ذلك من المفترض أن يسمح للمرء بالمحافظة على الشعور بالشبع، وعدم الذهاب إلى الفراش هو يعاني الجوع.



أما بيس، فشددت على أن التوقف عن تناول الطعام ليلاً "ليس هو العادة الوحيدة التي تجعل الشخص في صحة جيدة"، مضيفة: "تجنب الوجبات الكبيرة قبل النوم، والحفاظ على التغذية المتوازنة، والبقاء رطبًا (عدم العطش)، والاستماع إلى حاجات جسمك بدلاً من مراقبة الساعة، قد تكون هذه العوامل أكثر تأثيرًا على صحتك"، نقلا عن الحرة.

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