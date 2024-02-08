“حب للإيجار” بنسخته العربية.. بطولة معتصم النهار ويُصوَّر في إسطنبول

وعند زيارة قناة المسلسل على "اليوتيوب" ستجدها مازالت تنشر مقاطع منه، وتروج له وكأنه من بين المسلسلات الحديثة، رغم أنه تم إنتاجه لأول مرة سنة 2015، واستمر حتى 2017، في موسمه الثاني.











وبفضل هذا النجاح الكبير، جرى إنتاج نسخة عربية من مسلسل حب للإيجار، الذي تم الشروع في تصويره في تركيا.









معتصم النهار من كواليس تصوير مسلسل حب للإيجار في نسخته العربية



إذ جاء هذا العمل تكملة لسلسلة من الأعمال العربية الأخرى المقتبسة من مسلسلات تركية شهيرة، نذكر منها "كريستال" المأخوذ من مسلسل "حرب الورود"، و"الثمن" المقتبس من "ويبقى الحب".



مسلسل حب للإيجار النسخة العربية.. الأبطال وفريق العمل

يستعد الجمهور العربي، خلال شهر رمضان 2024، لمشاهدة النسخة العربية من مسلسل حب للإيجار التركي، لكن هذه المرة في نسخته العربية.



ويشارك في بطولة المسلسل الممثل السوري معتصم النهار، الذي سيقدم الشخصية الرئيسية، وهي دور "عمر إبليكجي"، بعد أن كان الاسم المقترح في البداية هو الممثل مكسيم خليل.



فيما يعود دور البطولة النسائية للممثلة السورية نور علي بدور "دفنة"، إلى جانب كل من شكران مرتجى، التي ستؤدي دور "نريمان"، زوجة عم عمر.



ومن بين الأسماء الأخرى التي ستطل على الجمهور في النسخة العربية من مسلسل حب للإيجار، نجد كلاً من أيمن رضا، وساشا دحدوح، وجو طراد، وجيري غزال، وأيمن عبد السلام، وحسن خليل، ورنين مطر.



أما عن فريق عمل حب للإيجار، الذي يُصوَّر في تركيا، وبالضبط في مدينة إسطنبول، فهو من إخراج التركي فيدات أويار "Vedat Uyar"، الذي يتحدث اللغة العربية بشكل جيد، الشيء الذي سهَّل عليه التعامل مع الممثلين العرب في النسخة العربية من هذا المسلسل الشهير.



قصة مسلسل حب للإيجار النسخة العربية

رغم أن أغلب الأخبار تشير إلى أن النسخة العربية من المسلسل ستحمل عنوان "حب للإيجار"، فإن بعض الأخبار الأخيرة تتوقع تغيير الاسم قبل العرض، وهو الشيء الذي يترقبه الجمهور بشكل كبير.



ولكن رغم احتمالية تغيير اسم المسلسل فإن القصة ستحافظ على نفس تفاصيلها، كما هو الحال مع النسخة التركية، إلا أنه ستكون هناك بعض الاختلافات البسيطة، وذلك حسب عدد الحلقات، التي لم يتم الكشف عنها بعد، خصوصاً أن المسلسل سيكون من بين الأعمال المنافسة شهر رمضان، والتي غالباً ما تقتصر على 30 حلقة فقط، والحلقة لا تتعدى نصف ساعة من الزمن، عكس النسخة الأصلية، التي كانت تصل الحلقة الواحدة منها إلى ساعتين أو أكثر.



وتدور القصة في قالب كوميدي درامي رومانسي، حول شاب ثري صاحب شركة كبرى، يتعرف على فتاة فقيرة، والتي ستصبح مساعدته الخاصة، وسوف يقع في حبها. -عربي بوست

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