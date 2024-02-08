“حب للإيجار” بنسخته العربية.. بطولة معتصم النهار ويُصوَّر في إسطنبول

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- Alghad Newspaper) يعتبر مسلسل حب للإيجار التركي واحداً من بين أشهر وأنجح الإنتاجات التركية، الذي مازال يحصل على متابعة ونسب مشاهدة عالية على اليوتيوب وبقية المنصات التي تعرض المسلسلات التركية في الوطن العربي وتركيا.
وعند زيارة قناة المسلسل على "اليوتيوب" ستجدها مازالت تنشر مقاطع منه، وتروج له وكأنه من بين المسلسلات الحديثة، رغم أنه تم إنتاجه لأول مرة سنة 2015، واستمر حتى 2017، في موسمه الثاني.
وبفضل هذا النجاح الكبير، جرى إنتاج نسخة عربية من مسلسل حب للإيجار، الذي تم الشروع في تصويره في تركيا.
معتصم النهار من كواليس تصوير مسلسل حب للإيجار في نسخته العربية
إذ جاء هذا العمل تكملة لسلسلة من الأعمال العربية الأخرى المقتبسة من مسلسلات تركية شهيرة، نذكر منها "كريستال" المأخوذ من مسلسل "حرب الورود"، و"الثمن" المقتبس من "ويبقى الحب".
مسلسل حب للإيجار النسخة العربية.. الأبطال وفريق العمل
يستعد الجمهور العربي، خلال شهر رمضان 2024، لمشاهدة النسخة العربية من مسلسل حب للإيجار التركي، لكن هذه المرة في نسخته العربية.
ويشارك في بطولة المسلسل الممثل السوري معتصم النهار، الذي سيقدم الشخصية الرئيسية، وهي دور "عمر إبليكجي"، بعد أن كان الاسم المقترح في البداية هو الممثل مكسيم خليل.
فيما يعود دور البطولة النسائية للممثلة السورية نور علي بدور "دفنة"، إلى جانب كل من شكران مرتجى، التي ستؤدي دور "نريمان"، زوجة عم عمر.
ومن بين الأسماء الأخرى التي ستطل على الجمهور في النسخة العربية من مسلسل حب للإيجار، نجد كلاً من أيمن رضا، وساشا دحدوح، وجو طراد، وجيري غزال، وأيمن عبد السلام، وحسن خليل، ورنين مطر.
أما عن فريق عمل حب للإيجار، الذي يُصوَّر في تركيا، وبالضبط في مدينة إسطنبول، فهو من إخراج التركي فيدات أويار "Vedat Uyar"، الذي يتحدث اللغة العربية بشكل جيد، الشيء الذي سهَّل عليه التعامل مع الممثلين العرب في النسخة العربية من هذا المسلسل الشهير.
قصة مسلسل حب للإيجار النسخة العربية
رغم أن أغلب الأخبار تشير إلى أن النسخة العربية من المسلسل ستحمل عنوان "حب للإيجار"، فإن بعض الأخبار الأخيرة تتوقع تغيير الاسم قبل العرض، وهو الشيء الذي يترقبه الجمهور بشكل كبير.
ولكن رغم احتمالية تغيير اسم المسلسل فإن القصة ستحافظ على نفس تفاصيلها، كما هو الحال مع النسخة التركية، إلا أنه ستكون هناك بعض الاختلافات البسيطة، وذلك حسب عدد الحلقات، التي لم يتم الكشف عنها بعد، خصوصاً أن المسلسل سيكون من بين الأعمال المنافسة شهر رمضان، والتي غالباً ما تقتصر على 30 حلقة فقط، والحلقة لا تتعدى نصف ساعة من الزمن، عكس النسخة الأصلية، التي كانت تصل الحلقة الواحدة منها إلى ساعتين أو أكثر.
وتدور القصة في قالب كوميدي درامي رومانسي، حول شاب ثري صاحب شركة كبرى، يتعرف على فتاة فقيرة، والتي ستصبح مساعدته الخاصة، وسوف يقع في حبها. -عربي بوست
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