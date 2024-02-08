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أعراض غير واضحة لأمراض الكلى

2/8/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعتبر أمراض الكلى من الأمراض الشائعة بكثرة، حيث يصاب شخص من بين عشرة أشخاص بها. وغالبا ما تظهر أعراض غير واضحة وشبيهة بأعراض أمراض أخرى. فما هي هذه الأعراض؟. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
يقول الدكتور ميخائيل يليسييف اختصاصي أمراض الكلى: "الكثير من أمراض الكلى في البداية تتطور من دون أعراض عمليا، ومن دون فحص المريض، يستحيل إجراء تشخيص دقيق على الفور، لأن أعراضها تشبه أعراض أمراض أخرى". وأمراض الكلى الأكثر انتشارا هي: مرض الكلى الكبيبي، الداء النشواني الكلوي، التهاب الحويضة والكلية، مرض الكلى المتعدد الكيسات، ومتلازمة الأباعد الورمية، وحصى الكلى.
ويشير الطبيب إلى أن هناك أعراضا غير واضحة تشير إلى أمراض الكلى هي في الواقع أعراض أمراض أخرى، مثل ضيق التنفس، الذي يظهر، مثل الوذمة، عند وجود احتقان في الجسم. وغالبا ما يظهر أثناء النشاط البدني، أو في حالة الاستسقاء الصدري (Hydrothorax)‏ أثناء الراحة.
ووفقا له، تنسب إلى هذه الأعراض أيضا، جفاف الجلد والحكة والضعف والتعب وطعم غير محبب في الفم، وسوء النوم. أما الأعراض الأكثر وضوحا لأمراض الكلى، فهي الألم في الظهر. يمكن الشعور به على أحد جانبي العمود الفقري أو كليهما ويحدث فجأة. ويمكن أن ينتشر إلى أسفل البطن والفخذ. ومن الأعراض الأخرى، ما يسمى بعسر البول، والذي يظهر على شكل ألم، وزيادة الرغبة في التبول، مع صعوبة في التبول.
ويقول: "الأعراض الشائعة الأخرى هي تغير لون البول فمثلا يشير اللون الأبيض إلى داء السكري والسكري الكاذب، والتهاب المثانة الحاد، والتهاب الإحليل، والقصور الكلوي الحاد والمزمن. أما اللون الأصفر الغامق - فيشير إلى زيادة تركيز الأحماض الصفراوية. واللون الأحمر - بيلة دموية (البول الدموي) بسبب إصابات الكلى، والعمليات الالتهابية، وحصى الكلى، ومتلازمة الأباعد الورمية. اللون الأبيض الحليبي - بيوريا - مع إفراز القيح. اللون البني - يشير إلى إزالة كمية كبيرة من الميوغلوبين. اللون الأخضر - يشير إلى الآفات القيحية الشديدة في الجهاز البولي. أما لون الجعة - فيشير إلى تليف الكبد والتهاب الكبد والتسمم وحصى في كيس الصفراء".
ووفقا له، تنسب إلى أعراض أمراض الكلى الواضحة أيضا تورم الأطراف والوجه، الذي سببه انخفاض معدل الترشيح الكبيبي للكلى، ما يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.

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