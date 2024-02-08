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الضغوط المالية هي الأكثر ضررا على المناعة والجهاز العصبي

2/8/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- توصلت دراسة جديدة إلى أنه على الرغم من أن التعرض لأحداث أو ظروف حياتية مرهقة كان مرتبطا بتدهور الصحة البيولوجية، إلا أن التعرض للضغوط المالية، على وجه الخصوص، كان له أقوى تأثير ضار على أجهزة المناعة والجهاز العصبي والغدد الصماء، والتي تعد معا ضرورية للحفاظ على صحة جيدة، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلا عن دورية Brain, Behavior, and Immunity.
شبكة متكاملة من أعضاء الجسم
تتواصل أجهزة المناعة والجهاز العصبي والغدد الصماء بشكل نشط ومستمر للحفاظ على التوازن، وهي عملية التنظيم الذاتي التي يحقق الجسم من خلالها الأداء الأمثل. تتحكم هذه الشبكة المتكاملة من أجهزة الجسم في العمليات الفسيولوجية مثل نمو الخلايا وتمايزها، والتمثيل الغذائي والسلوك البشري، وعندما لا تعمل، يمكن أن تؤدي إلى أمراض جسدية وعقلية، بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب وتسارع الشيخوخة.
الإجهاد المزمن
وتم تضمين الإجهاد، وخاصة الإجهاد المزمن، كمعدِّل لهذه الأنظمة وأنشطتها. ولكن يوجد القليل من الأدلة العلمية حول تأثير التوتر على نشاط الغدد الصم العصبية المناعية لدى كبار السن. لذلك، نظر باحثون من جامعة كوليدج لندن في العلاقة بين الضغط النفسي والخصائص المناعية والغدد الصم العصبية المميزة بين فئة كبار السن.
وقالت أوديسا هاميلتون، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "عندما يعمل الجهاز المناعي والغدد الصم العصبية بشكل جيد معا، يتم الحفاظ على التوازن، ويتم الحفاظ على الصحة"، مشيرة إلى أن "الإجهاد المزمن يمكن أن يعطل هذا التبادل البيولوجي ويؤدي إلى المرض".
4 مؤشرات حيوية
قام الباحثون بتحليل مستويات أربعة مؤشرات حيوية للدم لدى 4934 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 عاما وأكثر (متوسط العمر 65 عاما) والذين شاركوا في الدراسة البريطانية للشيخوخة ELSA. ويشارك اثنان من المؤشرات الحيوية، هما بروتين سي التفاعلي CRP والفيبرينوجين، في الاستجابة المناعية الفطرية للالتهاب. أما المؤشران الآخران فهما الكورتيزول وعامل النمو الشبيه بالأنسولين IGF-1 في فسيولوجيا الاستجابة للضغط النفسي.
الملف الشخصي الكامن
باستخدام تحليل الملف الشخصي الكامن LPA، وهي تقنية إحصائية قوية مكنت الباحثين من تحديد مجموعات فرعية من الأفراد ذوي نشاط العلامات الحيوية المماثل، حددوا مجموعات من نشاط العلامات الحيوية التي تقع في ثلاث مجموعات من الملفات هي خطر منخفض على الصحة ومخاطر معتدلة ومخاطر عالية. كما بحثوا في كيفية تأثير التعرض المبكر لستة ضغوط نفسية، هي الضغوط المالية وتقديم الرعاية والإعاقة والمرض والفجيعة والطلاق، على احتمالية تواجد الأشخاص في المجموعة المعرضة للخطر.
ضغوط مالية
وجاءت النتائج أن 12.5 % عانوا من مستوى عالٍ من التوتر. وفيما يتعلق بالضغوطات الفردية، واجه 17 % ضغوطا مالية، و7 % كانوا مقدمي رعاية غير رسميين، و45.8 % واجهوا صعوبة في التعبئة، و31.5 % كانوا يعانون من مرض طويل الأمد، و40.9 % ثكلى، و9.2 % مطلقون.
واكتشف الباحثون أن التعرض للضغوطات بشكل عام مرتبط بزيادة بنسبة 61 % في احتمال الانتماء إلى المجموعة المعرضة للخطر بعد أربع سنوات. كان التأثير تراكميا. وبالنسبة لكل عامل ضغط يتعرض له الأفراد، كان الأفراد أكثر عرضة بنسبة 19 % لأن يكونوا في صورة الغدد الصم العصبية المناعية شديدة الخطورة.
الفئة عالية المخاطر
وكان الإجهاد المرتبط بالضغوط المالية هو العامل المستقل الأقوى للانتماء إلى فئة المناعة والغدد الصم العصبية عالية المخاطر، يليه الحد من الأمراض الطويلة الأمد والفجيعة. وكان المشاركون، الذين أبلغوا فقط عن ضغوط مالية، وتصوروا أنهم قد لا يكون لديهم ما يكفي من الموارد لتلبية الاحتياجات المستقبلية، أكثر عرضة بنسبة 59 % للانتماء إلى المجموعة المعرضة للخطر بعد أربع سنوات.-(العربية نت)

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