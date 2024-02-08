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ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي لمروان البرغوثي.. تفاصيل مخطوطة بحبر الصمود

2/8/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان – يعتبر كتاب مروان البرغوثي "ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي"، الذي صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، والدار العربية للعلوم ناشرون، من أهم الكتب التي تتحدث عن الاعتقال والحرية والنضال والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، وخصوصا المعتقلين في غرف العزل الانفرادي، حيث يقضي المعتقل فترة وجوده في هذه الغرف واحدا لا يتواصل مع أحد.
البرغوثي اهدى كتابه "إلى حارسة حلمي ورفيقة دربي وشريكة عمري. إلى حبيبتي وزوجتي وأم أولادي الأستاذة المحامية المناضلة فدوى البرغوثي التي قدمت نموذجا ومثالا رائعين للمرأة الفلسطينية والعربية. إلى أولادي الأحبة. "القسام، ربى شرف وعرب"، إلى أبناء الشعب العربي الفلسطيني العظيم. إلى أبناء الأمة العربية والإسلامية. إلى كل المناضلين والمقاومين للاحتلال والاستعمار والاستبداد والظلم والقهر في كل مكان. إلى أخوة القيد والزنزانة والأسر والاعتقال. مروان البرغوثي".
في كلمة بعنوان "التاريخ يشهد"، يتحدث فيها البرغوثي عن إيمانه بقضيته العادلة ويرفض المحاكمة التي نصبها له الاحتلال يقول البرغوثي "لم يزدني السجن إلا إيمانا بعدالة قضية شعبي. لم تنل زنازين العزل الانفراد من إرادتي وعزيمتي وقناعتي ومبادئي. ما زلت على إيماني الراسخ بكل ما قلته في "المحكمة الباطلة"، في تل أبيب يوم 29/9/2003.
وهذا جزء النص الذي قاله البرغوثي في المحكمة (أود التأكيد على رفضي للمحكمة ورفضي المثول أمامها، وعدم اعترافي بشرعيتها. فهي جزء لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل لخدمته. فأنا عضو برلمان فلسطيني منتخب. وقائد وطني فلسطيني، أمثل شعبي الفلسطيني، وقمت بواجبي في هذه الانتفاضة، وليس من حق دولة من حق دولة إسرائيل اختطافي أو محاكمتي أو التحقيق معي. وأنا أرفض المحكمة بشكل مطلق، وأرفض التعاون معها والاعتراف بها، كما أرفض أن يدافع عني أي محام وأرفض مناقشة لائحة الاتهام الباطل.
و"للتاريخ أقدم مرافعتي هذه التي لا علاقة لها بلائحة الاتهام، وكل ما يصدر عن هذه المحكمة باطل بطلان الاحتلال".
يوضح البرغوثي "لقد قدمت مرافعة مُسهبة أمام التاريخ لا أمام محكمة ينبغي لها أن تُحاكم "بفتح الكاف"، لا أن تحاكِم "بكسر الكاف"، متوخيا الشرح المفصل لإفهام الرأي العام حقيقة ما جرى في سنوات الاحتلال، وكيف زورت إسرائيل التاريخ والجغرافيا معا، وكيف تنصلت من كل اتفاقياتها والتزاماتها بحيث إن الفلسطينيين وصلوا إلى قناعة مفادها أن إسرائيل لا تريد سلاما معهم، وأنها تصر على استمرار العدوان وحرب الإبادة، وأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل، وأنه يتحتم على الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال".
ويؤكد البرغوثي، "أن الفلسطينيين لهم الحق الكامل في مقاومة الاحتلال وبطشه وجرائمه. وهو حق كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. أوليس من حق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال والعذاب والاضطهاد أن يقاوم؟؟ بل إن واجبه هو أن يقاوم الاحتلال".
ويؤكد البرغوثي على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة يقول "إن المقاومة التي مثلتها الانتفاضة تعبيرٌ عن إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، إن الإسرائيليين يخطئون إذا اعتقدوا أن دباباتهم وطائراتهم يمكن أن تهزم أو تكسر إرادة شعب يتطلع إلى الحرية والاستقلال وسيادة الكرامة". إن إسرائيل تستطيع أن تهزم جيشا ما، أو حكومة ما، أو سلطة ما، حزبا ما، أو تنظيما ما، أما أن تقهر الشعب الفلسطيني أو تهزمه، فهذا محض أوهام ليس إلا. إن ممارسة النضال والكفاح تعبير عن إنسانيتنا. إن ممارسة النضال ممارسةٌ للحرية، إن الانتفاضة هي حركة استقلال الشعب الفلسطيني".
ويتحدث البرغوثي عن اعتقاله الذي زاده قوة وصلابه "إن اعتقالي، والتحقيق الوحشي الذي تعرضت له على أيدي المحققين الإسرائيليين، ومحاكمتي ما هي إلا محاولة لإذلال الشعب الفلسطيني استنادا لكوني قائدا منتخبا يمثل إرادة شعبه التواق للحرية والاستقلال".
إن مشاركتي في الانتفاضة الفلسطينية ممارسة وأداء لواجب وطني ينطلق من واجب المواطنة، وواجب النائب المنتخب والقائد الذي يقوم بتحمل مسؤولياته تجاه شعبه، وإن الانتفاضة هي حركة استقلال للشعب الفلسطيني، تمثل ضمير شعب فلسطين وإرادته من أجل الحرية والاستقلال".
ويؤكد البرغوثي على "إن مقاومة الاحتلال ممارسة للحرية وجزء من ممارسة الحس الإنساني والمشاعر الإنسانية، إنها إعلان صريح وواضح لرفض الاحتلال وجرائمه. وهي إعلان صريح لرفض صيغة الأسياد والعبيد. إن الانتفاضة هي حركة الشعب الفلسطيني الاستقلالية من اجل أن نكون أسيادا في بلادنا ووطننا وأن نمارس حريتنا في إطار دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة".
وفي كلمة على غلاف كتاب "ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي"، وهي نص من النصوص التي كتبها البرغوثي داخل الكتاب يتحدث فيها عن لقائه مع المحقق في الشاباك الإسرائيلي يقول البرغوثي "بعد مضى ساعتين على وجودي في غرفة التحقيق في المسكوبية، دخل مسؤول كبير اظهر له الحاضرون احتراما خاصا، سألني مباشرة إن كنت اعرفه أو اتذكره، ولكنني لم أتمكن من ذلك إلا عندما قال لي: هل تذكر التحقيق عام 1978، في زنازين رام الله؟ حينها تذكرت. تفحصت وجهه بدقة قلت له: نعم أنت المدعو "غزال"، فأبلغني "غزال"، أنه الآن نائب رئيس "الشاباك"، وأن اسمه عوفر، "نشر اسمه كاملا بعد استقالته عام 2005، وهو عوفر ديكل"، زاعما أنه حين كان يعمل منسقا مع المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين في السلطة، أرسل إلى تحذيرات شديدة وإنني لم أبد أي تراجع ويفترض الا أكون حيا: أضاف عوفر قائلا إنني أضعت عمري ومستقبلي وهو لا يظن أنه سيكون لي مستقبل، فهذه هي النهاية، وأنني سأمضي ما تبقى من عمري بين جدران السجن ووراء القضبان".
"حدقت في عينيه، متذكرا إياه يوم كان شابا يدعى "غزال"، حين شارك في التحقيق معي عام 1978 أي قبل ربع قرن. وها نحن نلتقي من جديد والمعركة لم تنته بعد".
الشاعر اللبناني زاهي وهبي كتب تقديما ومراجعه للكتاب يشير فيها إلى أنه "راجع الكتاب دون أن يتدخل في صياغته أو ما يتضمنه من مواقف وآراء هي ملك صاحبها، فقد تركته ينساب بلغة التجربة الحارة وعفوية السرد التلقائي، لأن المتحدث هنا هو القائد والمناضل السياسي والميداني وليس الأديب أو الشاعر، فعلى الرغم من الثقافة العالية وسعة الاطلاع اللتين يتمتع بهما مروان، يظل لكل منا لغته وأسلوبه".
ويرى وهبي أن هذا الكتاب الذي يأتينا من "خلف القضبان الحديدية لينير بحبره عتمة الزنزانة، يروي فيه البرغوثي الذي ما يزال حتى الآن قابعا في سجنه تجربة العزل الانفرادي خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2005، من النضال بالتنظير أو التحريض، بل نزل إلى الساحة وخاض كسواه من أبناء شعبه صراعا يوميا مع الاحتلال، ومارس المقاومة بأشكالها كافة وعاش الاعتقال والتحقيق والإبعاد، قبل أن (يعود)، مجددا إلى زنزانة العزل الانفرادي التي لم يستطع جلادوها، كما يتضح في الصفحات التالية، كسر إرادته. قائد فرض احترامه على خصومه قبل مؤيديه".
ويقول وهبي إن هذا الكتاب هو "شهادة مكتوبة بحبر الصبر والصمود، مثلما هي مكتوبة بحبر الوعي والمعرفة وثقافة التجارب الكبرى التي خاضها أسوة بشعبه الجبار، وسيستشف قارئ الكتاب مدى الإدراك الذي يتمتع به هذا المناضل لكل ما يحيط به ويجري حوله، كما سيكتشف الأبعاد المتعددة لشخصيته الفذة: القائد، المناضل، السياسي، المثقف، الزوج، الأب، وكلها صفات مسبوقة بصفة أنبل وأهم هي صفة الإنسان التي يجسدها مروان البرغوثي".
ويقول وهبي إن البرغوثي في كتابه هذا "يعري الوحشية الإسرائيلية كاشفا الطبيعة (النازية)، لمعتقلات الاحتلال الإسرائيلي وأساليب التعذيب الهمجي التي يمارسها ضباط الاحتلال وجنوده بحق الأسرى والمعتقلين. ولئن كان قائدا سياسيا وعضو برلمان منتخبا من قبل شعبه قد تعرض لكل هذه الوحشية، فما بالنا ببقية الأسرى والمعتقلين ممن لم يحظوا بفرصة اهتمام إعلامي أو سياسي. أو حتى بمجرد محاكمة باطلة بطلان الاحتلال نفسه كما أكد مروان في مرافعته أمام التاريخ لا أمام المحكمة؟".
ويرى وهبي إنه لا يمكن الحديث عن مروان البرغوثي دون الإشارة إلى "أم القسام"، المناضلة فدوى البرغوثي أو كما يسميها البرغوثي في كتابه هذا "حارسة الحلم"، وإلى نضالها المستمر كي تبقى قضية زوجها ورفاقه الأسرى حية في الضمير والوجدان. مناضل استثنائي أمضى جل عمره في الميدان. لم يكتف من النضال بالتنظير أو التحريض.
ويشير وهبي إلى أنه كتب هذه الكلمات بقوة الأمل التي تؤكد أن اليوم الذي سيكسر فيه البرغوثي أبواب سجنه آت لا ريب فيه، مثلما هو آت يوم إعلان الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وسيكون لقاؤنا –كما كتب لي البرغوثي في إحدى رسائله-"في القدس المحررة حيث ستحظى بمتعة الجلوس على أسوار القدس لتشعر أنك تتربع على عرش حضاري يمتد آلاف السنين، وحيث نحتسي فنجان قهوة في البلدة القديمة على أصداء أذان المسجد الأقصى وصوت أجراس كنيسة القيامة، ومن ذلك إلبهاء تُقدم برنامجا بعنوان (خليك بالقدس)".

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