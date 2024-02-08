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مليون دينار من الحكومة دعما للاتحاد الأردني لكرة القدم

2/8/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التحية لنشامى المنتخب الوطني على إنجازهم التَّاريخي بوصولهم إلى نهائي كأس آسيا.

وأعلن الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، عن تقديم دعم بقيمة مليون دينار للاتِّحاد الأردني لكرة القدم.

جاء ذلك بناء على التوُّجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة بتوفير الدَّعم للاتحاد الأردني لكرة القدم في ضوء الإنجاز التَّاريخي غير المسبوق لمنتخب النَّشامى، وتوفير ما يمكن من أسباب لديمومة هذا الإنجاز والبناء عليه.

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