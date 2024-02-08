مليون دينار من الحكومة دعما للاتحاد الأردني لكرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قدم رئيس الوزراء
الدكتور بشر الخصاونة التحية لنشامى المنتخب الوطني على إنجازهم التَّاريخي
بوصولهم إلى نهائي كأس آسيا.
وأعلن الخصاونة، خلال
جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، عن تقديم دعم بقيمة مليون دينار للاتِّحاد
الأردني لكرة القدم.
جاء ذلك بناء على التوُّجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة بتوفير الدَّعم للاتحاد الأردني لكرة القدم في ضوء الإنجاز التَّاريخي غير المسبوق لمنتخب النَّشامى، وتوفير ما يمكن من أسباب لديمومة هذا الإنجاز والبناء عليه.
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