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حالة عدم استقرار جوي تؤثر على الأردن بدءا من السبت

2/8/2024 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبقى الأجواء اليوم باردة نسبياً في مختلف المناطق على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على درجات الحرارة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، يكون الطقس غدا الجمعة باردا نسبياً مع ظُهور بعض السحب المتفرقة، كما يوجد فرصة ضعيفة لزخات محليّة من الأمطار أقصى شمال المملكة.

أما السبت، فتنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون هناك انخفاض على درجات الحرارة، وسحب على ارتفاعات مُختلفة، وفرصة لزخات من الأمطار بأجزاء من شمال وشرق المملكة وبعض المناطق الوسطى، كما يتشكل الضباب ليلاً على السهول الشرقية والبادية.

ويكون الطقس الأحد باردا نسبياً، مع رياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما تزداد حدة الرياح الشرقية الاثنين، ويكون الطقس مائلا للبرودة مع ظُهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية. والله أعلم.

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