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وزارة الشباب ونهر الأردن واليونيسف يدعمون 11 مشروعاً رياديا ضمن أردن مبتكر

2/8/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت وزارة الشباب اليوم، بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن واليونيسف، 11 مشروعاً ريادياً شبابيا ضمن الدورة السادسة لبرنامج "أردن مبتكر".

حيث شارك وزير الشباب محمد النابلسي وممثل اليونيسف في الأردن فيليب دواميل، و المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، حفل اليوم في صالة عرض تصاميم نهر الأردن.
حيث يستهدف برنامج أردن مبتكر، الذي أطلق في العام 2018 ، تمكين وتطوير مهارات الشباب واليافعين في تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة مصممة لتوفير حلول تكنولوجية وبيئية لتحديات مجتمعية واقتصادية تواجه مجتمعاتهم .
وتضمنت فعاليات الدورة السادسة للبرنامج اختيار 11 مشروعا رياديا من بين مجموعة تضم أكثر من 400 مشروعا رياديا تقدم للبرنامج، حيث تمكنت المشاريع المتأهلة من إجراء دراسات جدوى والمشاركة في معسكر تدريبي خاص بالريادة والابتكار الاجتماعي، وصولا إلى مرحلة التحكيم ليتم اختيار المشاريع الحاصلة على الدعم المالي والفني (بما في ذلك معسكرات التدريب والإرشاد وتمويل يصل إلى 2000 دينار أردني).
تميزت المشاريع المتأهلة هذا العام بتطوير حلول لقضايا وتحديات مجتمعية وبيئية، بدءًا من إنشاء المساحات الخضراء إلى حلول إعادة التدوير الرائدة والابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية.
ويعد برنامج "أردن مبتكر" والذي تنفذه مؤسسة نهر الأردن بالشراكة مع اليونيسف ووزارة الشباب، بدعم من شراكة "بروسبيكتس" – آفاق، التابعة للحكومة الهولندية؛ أحد برامج حاضنات الابتكار الاجتماعي، والذي يهدف إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكين الشباب واليافعين من خلال بناء وتطوير مهاراتهم نحو الريادة في الأعمال، والمساهمة والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام الفعاليات قال النابلسي أن تعزيز مشاركة الشباب في بيئة ريادة الأعمال محورا رئيسا حرصت الوزارة على ترجمته من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في الشباب والريادة والابداع والشباب والتعليم والتكنولوجيا، وما ينبثق عنها من برامج ومشاريع كالملتقيات الوطنية الريادية وحواضن الأعمال ، ولفت النابلسي انه وفي إطار تحفيز الشباب على التوجه نحو الريادة في الأعمال فقد حرصت الوزارة على التوسع في إنشاء حاضنات الابتكار والابداع لتغطي كافة محافظات المملكة خلال العام .
مثمنا الشراكة مع مؤسسة نهر الأردن واليونيسف في تنفيذ برامج حواضن الابداع والابتكار ودعم الأفكار الريادية الشبابية لبرامج ومشاريع على أرض الواقع .
وقال ممثل اليونيسف في الأردن فيليب دوامل "تفتخر اليونيسف بدعم برنامج أردن مبتكر وتتطلع إلى رؤية الشباب الذين تم تكريمهم اليوم وهم يعملون على تطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى مبادرات مستدامة."
وأضاف دوامل " ومن خلال الشراكة بين اليونيسف ووزارة الشباب ومؤسسة نهر الأردن، سنواصل جهودنا لتعزيز عقلية ريادة الأعمال لدى الشباب الأردني وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح."
وبدورها، قالت المديرة العامّة لمؤسسة نهر الأردن انعام البريشي " ن هذه الاتفاقية هي جزء من سلسلة سعينا نحو تطوير مهارات الشباب التي تمكنهم من تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة، كذلك تطوير مشاريعهم بشكل مستدام" وثمّنت الشراكة المتواصلة بين مؤسسة نهر الأردن واليونيسف ووزارة الشباب لتعزيز عملية الابتكار الاجتماعي والريادة لدى الشباب.

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