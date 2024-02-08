Friday, 09 February 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهيئة الخيرية: الأردن أرسل نحو 5100 طن من المساعدات إلى غزة في جسر جوي وبري مستمر

2/8/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس أن الأردن أرسل نحو 5100 طن من المساعدات إلى الأهل في قطاع غزة، منذ شهر تشرين الأول الماضي.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن المساعدات شملت مواد غذائية وإغاثية وطبية وأدوية.

وبين أن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جوية)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طناً.

وأوضح الشبلي أن هذه المساعدات جرى نقلها إلى الأهل في قطاع غزة بالتنسيق وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ووزارة الخارجية، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

ولفت إلى أن آخر طائرتين غادرتا المملكة كانتا يوم أمس الأربعاء، إذ أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية، طائرتي مساعدات إنسانية تحمل على متنها ٢٣ طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية بالتعاون مع منظمة هيومن أبيل- بريطانيا.

وشدد الشبلي على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه تجاه أشقائه في قطاع غزة وتقديم ما يلزم بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم"، ومن خلال موقعها الإلكتروني




MENAFN08022024000072011014ID1107829844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث