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تخصيص شاشات لعرض مباراة منتخبنا الوطني أمام قطر

2/8/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خصصت أمانة عمان أمام الجماهير شاشات لعرض المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا في كرة القدم التي تجمع السبت المقبل منتخبنا الوطني وشقيقه المنتخب القطري.
وأعلنت الأمانة أن شاشات العرض ستكون متاحة أمام الجمهور في كل من حدائق الحسين، وحدائق الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في المقابلين، وصالة الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في القويسمة، وفي حدائق الجبيهة.

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