تخصيص شاشات لعرض مباراة منتخبنا الوطني أمام قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خصصت أمانة عمان أمام الجماهير شاشات لعرض المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا في كرة القدم التي تجمع السبت المقبل منتخبنا الوطني وشقيقه المنتخب القطري.
وأعلنت الأمانة أن شاشات العرض ستكون متاحة أمام الجمهور في كل من حدائق الحسين، وحدائق الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في المقابلين، وصالة الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في القويسمة، وفي حدائق الجبيهة.
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