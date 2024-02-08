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الصفدي يشارك باجتماع وزاري عربي بالرياض لبحث تطورات الحرب في غزة

2/8/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الرياض- يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي الذي يستضيفه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

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