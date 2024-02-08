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إدماج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.. ما الذي يحققه؟

2/8/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - تنسجم الدعوات الدولية إزاء ضرورة إدماج التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية ضمن محددات، بالتزامن مع مساعي وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب، الرامية إلى تحقيق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتعلم.
وفي إطار مضي الوزارة في هذا الشأن، أكد ناطقها الإعلامي أحمد المساعفة، أهمية توظيف التكنولوجيا في عملية التعلم باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان التعليم الجيد وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.
وبين المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس، أن الوزارة تدرك أهمية دور التكنولوجيا في تمكين الطلبة من القدرة على الربط بين المعرفتين النظرية والتطبيقية، من خلال إجراء التجارب العلمية باستخدام التكنولوجيا. وانطلاقا من ذلك، أعدت الوزارة نظام التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية لسنة 2023 الذي نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، للتعليق عليه قبل إقراره بصيغته النهائية.
ويهدف النظام، بحسب المساعفة، إلى توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي في النظام التعليمي، لتمكينه من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلم المستجدة، بتوفير الأدوات التكنولوجية للتعلم المستمر والتنمية المهنية، وتعزيزها في المجتمع.
وعرف المساعفة نظام التعلم الإلكتروني بأنه "نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها"، مؤكدا أن هذا التعليم بات اليوم ضرورة ملحة في عصر التكنولوجيا، ولا بد من تفعيله على مدار العام الدراسي وفق مبررات، والاستفادة من أدوات التعلم التي توفرها تلك المنصات التفاعلية كونها ستساهم في إيصال المعلومة للطلبة بشكل ممتع وجذاب ومشوق.
وشدد على ضرورة تفعيل المختبرات المدرسية والتجهيزات التكنولوجية في المدارس، بما يسهل ويساند دور المعلم والإدارة المدرسية، وتمكينهما من أداء المهام والرسالة العظيمة التي يضطلعان بها، بالشكل الذي يواكب التطور المتسارع في مجال التعليم والتعلم، والذي أصبحت التكنولوجيا ركنا أساسا فيه.
ولفت إلى أن وسائل التكنولوجيا الحديثة تحقق المرونة في التعليم، فالطالب یتعلم متى وكيف یشاء، وتحـول دور الطالـب مـن كونـه مسـتقبلا للمعلومـات إلـى الـتعلم الـذاتي والبحـث عـن المعلومـات وتنظيمها؛ وأسهم ذلك في زيادة حصيلته الثقافیة، والأمر نفسه ينطبق على المعلم، وبما يسهم في اتساع أفق التفكير والمبادرة لدیهما.
وفيما عزز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بشأن المبادرات والأولويات في قطاع التعليم هذا التوجه من خلال إحدى المبادرات والأولويات التي تضمنها برنامج القطاع خلال العام الماضي، الخاصة بتطوير بنية تحتية رقمية مرنة تستجيب لمتطلبات واحتياجات التعليم، أظهر استطلاع لشركة Renaissance الرائدة عالمياً في حلول تكنولوجيا التعليم، أن 48 % من المعلمين في الشرق الأوسط يستخدمون تكنولوجيا التعليم بشكل فعال للارتقاء بتجربة التعلم لدى الطلبة، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل الاختبارات، وتمارين تحسين الاستيعاب.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجري مؤخرا، أن 95 % من المعلمين في الشرق الأوسط يتفقون على أن تكنولوجيا التعليم هي أداة مهمة لتقليل عبء العمل على المعلم وتحسين رفاهيته.
وأشار الاستطلاع الذي شمل أكثر من 130 من مديري المدارس ورؤساء الأقسام التعليمية والمعلمين، إلا أن المعلمين يستخدمون تكنولوجيا التعليم للوصول إلى البيانات والرؤى حول مستوى تقدم الطلبة، ووضع تمارين دراسية مخصصة لكل طالب، ومساعدتهم في تجربتهم التعليمية وفقاً لوتيرة التطور التي تناسبهم.
وكان تقرير حالة البلاد الصادر أخيرا بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني للعام 2023"، أشار إلى أن التكنولوجيا ستسهم بوجود تحولات كبيرة في بيئة التعليم والتدريب، وستجد المؤسسات التعليمية نفسها مجبرة على التكيّف مع التطورات والتحولات في سوق العمل.
وفيما شدد التقرير على أنه "تقع على جميع الأطراف مسؤولية كبيرة لمواكبة هذه التطورات، فالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ستجد نفسها مضطرة لمواكبة التحولات الاقتصادية وتحولات سوق العمل بشكل أكبر، عبر التركيز على المهارات والكفايات، وإعادة النظر في الخطط الدراسية، والتركيز على تكنولوجيا التعليم، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وجوب وضع أنظمة التعليم مصلحة المتعلمين في مركز الاهتمام دائما، وأن يتم استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم التعليم المبني على التفاعل الإنساني بدلا من استبداله.
وبينت اليونسكو، في تقريرها مؤخرا تحت عنوان "التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟"، أن الاستجابة المثالية أمام بروز التقنيات الجديدة تتمثل في وضع منهج دراسي متوازن يحافظ على تقديم الفنون والعلوم الإنسانية ويعززها ويحسنها، بغية تعزيز مسؤولية المتعلمين وتعاطفهم وتوجههم الأخلاقي وإبداعهم وتعاونهم.
وأضافت أن اعتماد أنظمة التدريس الذكية لا يعني استبدال المعلمين كليا بالذكاء الاصطناعي، بل يحمّل النظام المعلمين مسؤولية أكبر من أي وقت مضى لمساعدة المجتمعات في تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وأشار التقرير إلى أهمية الوصول إلى إجماع بشأن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والقضاء على المخاطر الناجمة عن استخدامه بشكل غير منضبط، وذلك من خلال الأنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والمسؤولية والسلامة، داعيا جميع البلدان إلى وضع معايير مرجعية لربط المدارس بالإنترنت من الآن وحتى عام 2030، وإلى استمرار التركيز على الفئات الأكثر تهميشا.

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