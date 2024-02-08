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إقرار معدل صندوق الطالب بالتعليمات القديمة

2/8/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - عادت الحكومة إلى العمل بالنظام والتعليمات القديمة لصندوق دعم الطالب الجامعي، إثر مذكرة نيابية وقعها 60 نائبا في البرلمان، طالبت بضرورة تعديل نظام الصندوق أو تأجيل تطبيقه لمدة عام، حيث أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدلا لنظام الصندوق في الجامعات الرسمية لسنة 2024.
ويأتي تعديل النظام لغايات الحفاظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة قبل نفاذ أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم (81) لسنة 2023.
وبموجب التعديل، سيتم تطبيق أحكام نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (114) لسنة 2018 والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الطلبة الموفدين في منح، أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين في الجامعة، على أن تعمل الحكومة على إنجاز نظام جديد للصندوق يرتكز إلى توجيه الدعم إلى الطلبة المحتاجين. ووفقا للقرار تكون الحكومة قد عادت إلى النظام المعمول به "القديم" ريثما يتم إنجاز نظام جديد.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة لـ "الغد" عن قرار مرتقب لمجلس الوزراء للبت في تطبيق نظام صندوق دعم الطالب الجامعي أو تأجيله وفقا لوجود نص قانوني يسمح للحكومة بذلك.
وأشار محافظة إلى أن التعليمات الخاصة بالنظام لم يتم إعدادها بعد، لكن البنود التي يطلب أعضاء مجلس النواب تعديلها تتعلق بحصول أكثر من أخوين اثنين على دعم، وهو ما لم يحدث سابقا حتى عندما كان مسموحا لأكثر من شقيقين بالتقدم للحصول على الدعم أو المنحة.
ووفقا للتعديلات التي تم الرجوع عنها، "تم السماح لطلبة السنة الأولى بالمنافسة على المنح الكاملة فقط، واستثناؤهم من المنح الجزئية والقروض، والتي تم تخصيصها للطلبة بمستوى السنة الثانية وأعلى، وهذه ممارسة موجودة في أغلب جامعات العالم."
واقترحت التعديلات، تغيير عدد النقاط المحتسبة على المعدل التراكمي في الجامعة من (400) نقطة إلى (500) نقطة لإعطاء الطلبة المتميزين أكاديمياً فرصتهم في المنافسة ولتحفيز الطلبة على مزيد من التحصيل الأكاديمي.
وقال محافظة إن نحو 71 ألف طالب حصلوا السنة الماضية على المنح، فيما انطبقت الشروط على 81 ألفا، وإن 10 آلاف منهم إما استنكفوا أو لم يكملوا أوراق ترشحهم. وأضاف أن نحو 16 ألف طالب ممن كانت علاماتهم دون 200 حصلوا على دعم إجمالي بقيمة 20 مليون دينار. وبين أن عدد المتقدمين للمنح والقروض للعام الحالي بلغ نحو 89 ألف طالب، وبقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دينار.
وكان ربط أكثر من 60 نائبا في البرلمان الموافقة على الموازنة العامة للدولة وتمريرها بتعديل التعليمات التي تحرم الطلبة الجدد في الجامعات من المنافسة على المنح والقروض، إضافة إلى إلغاء شرط تقدير (جيد)، والعودة إلى التعليمات السابقة لإتاحة المجال للطلبة للمنافسة.

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