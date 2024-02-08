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الحسبان: سيبقى الأردن مع الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم

2/8/2024 2:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – أكد وزير الصحة الأسبق د. ياسين الحسبان، أن موقف الأردن المُدين للعدوان الصهيوني وجرائمه على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، يأتي "وسط صمت دولي معيب".
وقال الحسبان، مندوبا عن الأميرة منى الحسين، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "ريادة الأردن طبيا في السلم والحرب" والذي تنظمه نقابة الأطباء على مدار يومين في فندق حياة عمان، إن الأردن "لم يبخل بالمساندة والدعم للأشقاء في غزة وفلسطين".
وأشار إلى وجود المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية، مضيفا "سنبقى في الأردن، قيادة وشعبا، مع الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم الوطنية المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة".
ولفت الحسبان، إلى أن المملكة وصلت في مرحلة ما، لأن تكون الدولة العربية الأولى والخامسة عالميا في السياحة العلاجية، مطالبا ببذل جهود إضافية من أجل إعادة الزخم لها في ظل ما تمتلكه من أفضل الأطباء والكوادر الصحية وأرقى المؤسسات الطبية.
بدوره، قال نقيب الأطباء نائب رئيس اتحاد الأطباء العرب د. زياد الزعبي إن المؤتمر يأتي والأردن والمنطقة تعيش ظروفا استثنائية جراء استمرار العدوان الصهيوني على الأهل في فلسطين، بخاصة في غزة هاشم.
وأكد أن عمليات الإبادة الجماعية المستمرة لأكثر من 4 أشهر والتي استهدفت البشر والحجر لم ترحم طفلا ولا مريضا، ودمّرت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وحاصرت القطاع.
وأضاف الزعبي "لا مساعدات ولا أدوية وكأن الكيان يقول، من لم يمت بالقصف فليمت بالحرمان من أبسط حقوق الإنسان ألا وهو العلاج".
وبين أن ما بين 4 و5 % من سكان غزة، استشهدوا أو أُصيبوا بإعاقات خلال الأربعة أشهر الماضية.
ووجّه الزعبي التحية للمرابطين في غزة وفي مقدمتهم الأطباء والصيادلة والممرضون، وكل الطواقم الصحية الذين يحملون أرواحهم على أكفّهم وهم يعالجون جرحاهم.
وتحدّث رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. رشيد ابداح قائلا إن المؤتمر يتضمن جلسات حوارية وورشات عمل يشارك بها أكثر من 75 طبيبا مختصا، في شتى المواضيع الطبية، بخاصة تلك التي تعكس تجاربهم في الحروب والكوارث.
وأكد أن المؤتمر يتضمن معرضا طبيا بمشاركة 90 شركة، تعرض آخر ما توصّلت إليه صناعات الأدوية والتجهيزات الطبية.
فيما قال رئيس اللجنة الإعلامية في المؤتمر د. حازم القرالة، إن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه من حيث تنوع محاوره وأطروحاته التي تناقش العديد من المحاور الطبية والإعلامية والقانونية، بمشاركة واسعة من قيادات وطنية رائدة من مختلف القطاعات.
وأشار القرالة، إلى أن هذه المشاركة تجعل من المؤتمر ملتقىً تنوعت فيه وانصهرت الأفكار والخبرات والتجارب في بوتقة علمية معرفية، جعلت منه تجمّعا علميا وتاريخيا بكل المقاييس.
وأضاف أن المؤتمر يأتي بعد التجربة والمسيرة أو المعجزة الصحية الأردنية، التي تُمثل حالة فريدة في المنطقة، والتي حولت بلدا صغيرا قليل الإمكانات المادية إلى مركز إقليمي متميز في تقديم الخدمة الصحية المتطورة.

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