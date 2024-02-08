Friday, 09 February 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسجد الخالدي.. القذائف تحطم قلب غزة النابض بالروحانيات (تقرير)

2/8/2024 2:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دمرت إسرائيل دمر 183 مسجدا بشكل كلي، و264 مسجدا بشكل جزئي، إضافة

لم تنج دور العبادة التي يحتضنها قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية التي طالت العشرات منها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فأحالتها إلى أكوام من الركام والرماد.
بعض دور العبادة كـ"مسجد الخالدي"، الذي يقع شمال غرب مدينة غزة، شكّل أحد أبرز وأحدث معالم المدينة "الدينية"، كما كان مزارا للمصلين في كافة الأوقات خاصة مع حلول شهر رمضان.
تصميمه العمراني المستوحى من العمارة العثمانية وإطلالته على البحر الأبيض المتوسط، شكلا عاملا جذب للمصلين خاصة في أوقات الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وذلك قبل اندلاع الحرب.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي استهدف هذا المسجد في ثاني أسابيع الحرب بشكل جزئي، إلا أنه أعاد استهدافه في وقت لاحق ليدمره بشكل كامل.
وكشف الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق في الضواحي الشمالية الغربية لمحافظتي غزة وشمال القطاع، في 1 فبراير/ شباط الجاري، لأول مرة منذ بدء عمليته البرية، عن حجم الدمار الذي طال المناطق السكنية والمعالم الدينية والبنى التحتية.
وفي 27 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال.
ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.
بينما أعاد توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف يناير الماضي، لتنفيذ عمليات سريعة، حيث يغير أماكن التوغل بين الفينة والأخرى، فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية و"الجنوبية الغربية" بغزة.
**من معلم ديني إلى ركام
لم يتبق من هذا المسجد، الذي كان يعتبر معلما دينيا مهما في غزة، إلا أكوام من الركام.
وبعد أن أطفأت آلة الحرب الإسرائيلية أضواء هذا المسجد وأسكتت أصوات المصلين، ودمرت كافة المعالم المحيطة به، لم يبق منه كشاهد إلا مئذنة واحدة "يتيمة" تشير إلى مكانه.
ويقول أحمد رضوان، أحد رواده السابقين للأناضول، إن هذا المسجد لم يعد إلا "ذكرى" في أذهان المصلين؛ كما حدث مع بقية مساجد المدينة.
ويقع "مسجد الخالدي"، الذي تم بناؤه عام 2010، على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة.
هذا المسجد، الذي قال مهندسون، إن تصميمه مستوحى من العهد العثماني، يضم "ساحة واسعة تستوعب ما يقرب من 500 مصلٍ، بالإضافة إلى ساحة خارجية تستوعب 500 آخرين".
وقبل تدميره، كان يبرز من المسجد مئذنتين متألقتين بارتفاعهما، وقبة ضخمة تضفي جمالا على المكان.
أما نوافذه فقد تم توزيعها بشكل مناسب للسماح بدخول هواء البحر المنعش للمصلين، فيما تم تغطية أرضيته بالسجاد الأحمر، قبل إحالته لركام.
**أجواء روحانية
مئات المصلين كانوا يتوجهون من أماكن بعيدة وصولا إلى هذا الجامع، كونه يعكس "أجواء روحانية"، كانوا يصفونها بـ"المميزة".
فيما كانت أعداد المرتادين ترتفع خاصة مع حلول شهر رمضان، حيث كانت ساحته الداخلية تمتلئ بالأطفال والرجال سواء في ساعات النهار أو المساء.
ففي النهار، كانت فئات الأطفال والمهتمين بتلاوة القرآن يتوجهون للمسجد لقراءة القرآن والمشاركة في الدروس التعليمية والدينية.
فيما كانت ساعات المساء تتميز بأجواء خاصة حيث يتجمع المعتكفون، خاصة في العشرة الأواخر من هذا الشهر، لقراءة القرآن وأداء صلاة قيام الليل.
ويقول الشاب الفلسطيني يوسف الحلبي، للأناضول: "كان مسجد الخالدي المكان الذي كنت أتوجه إليه لأداء الصلوات دائما، خاصة في شهر رمضان، حيث كان يجمعني بأصدقائي من مدينة رفح جنوب القطاع لنعتكف فيه".
وأضاف: "كانت الأجواء داخل المسجد روحانية، وكان صوت الأذان عندما يُنادى إلى الصلاة جميلًا".
ولفت إلى أن "الاحتلال دمر كل شيء جميل في غزة حتى المساجد لم تسلم من بطشه".
وتابع: "الاحتلال يسعى لنشر الفساد في الأرض، بينما تُعتبر المساجد مراكز للتعليم والعبادة، وهو لا يرغب في أن ينشأ من بين أبناء غزة علماء".
**"التدمير الأعنف"
مسجد الخالدي ليس دار العبادة الوحيد الذي طاله التدمير الإسرائيلي، بل لحقت الأضرار بعشرات المساجد في قطاع غزة، من بينهم المسجد العمري الكبير الواقع شرق مدينة غزة، والذي يعتبر أكبر وأقدم جوامع القطاع.
وبحسب إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، نشرها السبت، فإن إسرائيل دمرت منذ 7 أكتوبر الماضي 447 مسجدا، و3 كنائس.
وقال مدير عام المكتب الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة: "دمر جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة 183 مسجدا بشكل كلي، و264 مسجدا بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس".
وأضاف للأناضول: "لقد كان تدمير هذه المساجد من خلال إلقاء صواريخ وقنابل عليها يزن بعضها ألفي رطل من المتفجرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل مباشر وعنيف، بما يدل على حقد وإجرام الاحتلال (الإسرائيلي)".
وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي المساجد بالقصف والتدمير، لكنها الأعنف".
ولفت إلى أن "جريمة الاحتلال باستهداف وهدم المساجد وكذلك الكنائس أخفى صوت الأذان من عشرات الأحياء المنتشرة في الأوقاف، وأوقف طرق أجراس الكنائس أيضاً".
واعتبر أن "عملية استهداف المساجد يعبر عن حالة الإفلاس والعجز التي وصل لها الجيش، وكذلك الحقد وكراهية الأديان الأخرى وإلغاء مفاهيم التسامح والتقارب التي لا يؤمن بها هذا الاحتلال المجرم".
ومنذ 125 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة والتي خلفت حتى أحدث حصيلة منشورة الأربعاء 27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.-(الأناضول)

MENAFN08022024000072011014ID1107829836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث