ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27840 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي حتى الخميس، إلى 27840 شهيدا و67317 إصابة، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الوزارة في اليوم الـ125 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 130 شهيدا، و170 إصابة خلال 24 ساعة.
وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، أن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 124 صحفياً منذ بدء حرب.
وأضاف المكتب أن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع بعد استشهاد الصحفي نافذ عبد الجوّاد.
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