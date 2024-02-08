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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27840 شهيدا

2/8/2024 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي حتى الخميس، إلى 27840 شهيدا و67317 إصابة، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الوزارة في اليوم الـ125 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 130 شهيدا، و170 إصابة خلال 24 ساعة.
وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، أن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع إلى 124 صحفياً منذ بدء حرب.
وأضاف المكتب أن عدد الشهداء من الصحفيين ارتفع بعد استشهاد الصحفي نافذ عبد الجوّاد.

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