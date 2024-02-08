اعتقال 6920 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة وأسرى سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة عزون/قلقيلية، والباقي في محافظات جنين، الخليل، رام الله، طوباس، طولكرم، وسلفيت، مشيرا إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت إلى أكثر من 6920 منذ 7 من تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وذلك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، التي استهدفت جميع الفئات من أطفال ونساء وكبار السن، والمرضى.
MENAFN08022024000072011014ID1107829833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.