الهلال الأحمر: استشهاد مسعف وإصابة 2 برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد المسعف محمد العمري وإصابة 2 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال قيامهم بعملهم في غزة.
وقالت في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استهداف فريق الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامه بمهمة إنسانية منسقة لإخلاء عدد من الجرحى والحالات الإنسانية في غزة".
وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة بغزة إن ممرض أصيب بجروح خطرة بنيران إسرائيلية استهدفت قسم العمليات في مستشفى ناصر بخان يونس.
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