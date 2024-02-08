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الهلال الأحمر: استشهاد مسعف وإصابة 2 برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

2/8/2024 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد المسعف محمد العمري وإصابة 2 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال قيامهم بعملهم في غزة.
وقالت في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استهداف فريق الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامه بمهمة إنسانية منسقة لإخلاء عدد من الجرحى والحالات الإنسانية في غزة".
وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة بغزة إن ممرض أصيب بجروح خطرة بنيران إسرائيلية استهدفت قسم العمليات في مستشفى ناصر بخان يونس.

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