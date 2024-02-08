Friday, 09 February 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرار جديد من وزير المالية الإسرائيلي يتعلق بالأونروا

2/8/2024 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال في منشور على منصة إكس "لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الأونروا كانت تحظى بعدد من الامتيازات من بينها "الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة، والحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة تبلغ صفر على استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود".

وتشن "إسرائيل" حملة على الأونروا، بدأت باتهام عدد من موظفيها في قطاع غزة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما دفع العديد من الدول الغربية إلى تعليق تمويلها للمنظمة الأممية. (الجزيرة نت)

MENAFN08022024000072011014ID1107829830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث