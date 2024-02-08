قرار جديد من وزير المالية الإسرائيلي يتعلق بالأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر وزير المالية
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس إلغاء الإعفاءات الضريبية لوكالة الأمم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال في منشور على منصة إكس
"لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين".
وقالت هيئة البث
الإسرائيلية إن الأونروا كانت تحظى بعدد من الامتيازات من بينها "الحصول على
إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على استيراد السلع المختلفة، والحصول
على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة قيمة مضافة تبلغ صفر على
استخدامات معينة للوقود، والإعفاء من الضريبة الانتقائية على الوقود".
وتشن "إسرائيل"
حملة على الأونروا، بدأت باتهام عدد من موظفيها في قطاع غزة بالمشاركة في عملية
طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما دفع العديد من الدول الغربية إلى
تعليق تمويلها للمنظمة الأممية. (الجزيرة نت)
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