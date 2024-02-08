أين هند؟.. سؤال أمام العالم بلا إجابة منذ 9 أيام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ما زال الفلسطينيون في قطاع غزة يسألون "أين الطفلة هند؟"، بعد أكثر من أسبوع على تغيبها جراء استهداف سيارة عائلتها بقصف إسرائيلي.
ولم يظهر على السطح أي جديد بشأن مصير الطفلة هند حمادة، البالغة 6 سنوات، بعدما احتُجزت داخل سيارة عائلتها الذين سقطوا في هجوم إسرائيلي.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفلة هند تواصلت مع فريق الهلال لطلب المساعدة، وهرع المنقذون لنجدتها.
ومنذ ذلك الحين، لم يعثر للطفلة هند على أثر، ولا على فريق الهلال الأحمر الفلسطيني المكون من شخصين، وسط دعوات لتحديد مصير ثلاثتهم، سواء كانوا أحياء أو موتى.
ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني مناشدات عدة عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة مصير الثلاثي، وكتبت على "فيسبوك"، الثلاثاء: "أين هند؟ أين يوسف وأحمد؟ هل ما زالوا على قيد الحياة؟".
وأضافت الجمعية: "نريد أن نعرف مصيرهم، ولا يزال مصير زملائنا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات، مجهولاً منذ 8 أيام"، ليأتي اليوم التاسع دون أي جديد.
وتواصلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مع قيادة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ونقلت إليه الإحداثيات التي حصلت عليها من الهلال الأحمر الفلسطيني. ورد بأنه "لم يطلع على تفاصيل الواقعة".
وقبل أيام، نشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا لآخر مكالمة مع الطفلة هند، وفيه تقول: "تعالوا خدوني.. أمانة عليكم كتير خايفة"، ثم انقطع الاتصال بها، ولم يعثر لها على أثر حتى هذه اللحظة.
MENAFN08022024000072011014ID1107829829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.