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أين هند؟.. سؤال أمام العالم بلا إجابة منذ 9 أيام

2/8/2024 2:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ما زال الفلسطينيون في قطاع غزة يسألون "أين الطفلة هند؟"، بعد أكثر من أسبوع على تغيبها جراء استهداف سيارة عائلتها بقصف إسرائيلي.

ولم يظهر على السطح أي جديد بشأن مصير الطفلة هند حمادة، البالغة 6 سنوات، بعدما احتُجزت داخل سيارة عائلتها الذين سقطوا في هجوم إسرائيلي.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفلة هند تواصلت مع فريق الهلال لطلب المساعدة، وهرع المنقذون لنجدتها.

ومنذ ذلك الحين، لم يعثر للطفلة هند على أثر، ولا على فريق الهلال الأحمر الفلسطيني المكون من شخصين، وسط دعوات لتحديد مصير ثلاثتهم، سواء كانوا أحياء أو موتى.


ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني مناشدات عدة عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة مصير الثلاثي، وكتبت على "فيسبوك"، الثلاثاء: "‏أين هند؟ أين يوسف وأحمد؟ هل ما زالوا على قيد الحياة؟".

وأضافت الجمعية: "نريد أن نعرف مصيرهم، ولا يزال مصير زملائنا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات، مجهولاً منذ 8 أيام"، ليأتي اليوم التاسع دون أي جديد.

وتواصلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مع قيادة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ونقلت إليه الإحداثيات التي حصلت عليها من الهلال الأحمر الفلسطيني. ورد بأنه "لم يطلع على تفاصيل الواقعة".

وقبل أيام، نشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا لآخر مكالمة مع الطفلة هند، وفيه تقول: "تعالوا خدوني.. أمانة عليكم كتير خايفة"، ثم انقطع الاتصال بها، ولم يعثر لها على أثر حتى هذه اللحظة.

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