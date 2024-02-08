جيش الاحتلال: استقالة ضباط بعد الفشل بـ7 أكتوبر وسحب كتيبة وارتفاع الإصابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سحب كتيبة المدفعية 8410 من قطاع غزة، بعد أشهر من القتال.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 54 جنديا إسرائيليا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية إصابة 391 جنديا إسرائيليا في حوادث دعس منذ بدء الاجتياح البري لغزة.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
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