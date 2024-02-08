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جيش الاحتلال: استقالة ضباط بعد الفشل بـ7 أكتوبر وسحب كتيبة وارتفاع الإصابات

2/8/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سحب كتيبة المدفعية 8410 من قطاع غزة، بعد أشهر من القتال.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 54 جنديا إسرائيليا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية إصابة 391 جنديا إسرائيليا في حوادث دعس منذ بدء الاجتياح البري لغزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية استقالة ضابط برتبة رائد في شعبة الاستخبارات بعد تحمله المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.

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