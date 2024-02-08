وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت حركة المقاومة
الإسلامية (حماس) اليوم الخميس أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة
وصل العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع "إسرائيل".
ومع دخول اليوم الـ125
من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،
يواصل الاحتلال قصفه العنيف لمختلف مناطق القطاع، حيث ارتكبت قوات الاحتلال خلال
اليوم السابق 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا في يوم واحد.
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