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وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

2/8/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس أن وفدا برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة وصل العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع "إسرائيل".

ومع دخول اليوم الـ125 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال قصفه العنيف لمختلف مناطق القطاع، حيث ارتكبت قوات الاحتلال خلال اليوم السابق 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيدا في يوم واحد.

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