ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 124

ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 124
التاريخ
2/8/2024 2:29:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي
الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة ارتفع إلى 124 شهيدا.
وأضاف أن جرائم قتل
الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم واعتقالهم لن يكسر إرادتهم
وسيزيد من عطائهم حتى النصر والتحرير.
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