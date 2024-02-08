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ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة إلى 124

2/8/2024 2:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة ارتفع إلى 124 شهيدا.

وأضاف أن جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم واعتقالهم لن يكسر إرادتهم وسيزيد من عطائهم حتى النصر والتحرير.

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