روسيا: لا أسس لاستئناف صفقة الحبوب

روسيا: لا أسس لاستئناف صفقة الحبوب
التاريخ
2/8/2024 2:29:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن بلاده لا ترى وجود أسس لاستئناف صفقة الحبوب في الوقت الحالي.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: " لا توجد في الوقت الحالي أسس لاستئناف صفقة الحبوب بالشكل الذي تم التفاوض عليه في الأصل ولم يتم تنفيذه، ولم يتم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا في هذه الصفقة".
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