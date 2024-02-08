انقطاع عن الواقع

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: يورام أتينغر*

تحاول وزارة الخارجية الأميركية بمنهجية، بإدارة وزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي ساليفان مصالحة نظام آيات الله من خلال بادرات مالية ودبلوماسية بعيدة الأثر، لأجل تحقيق حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران، وإقناع آيات الله بالموافقة على التعايش بسلام مع جيرانهم السُنّة. لأجل تحقيق سياستها تتجاهل وزارة الخارجية سلوك آيات الله منذ سيطرتهم على إيران، ومركزية الرؤية الأيديولوجية لآيات الله.

تعتقد وزارة الخارجية بأنه مثل الغرب، فإن آيات الله أيضا سيخضعون الأيديولوجيا للاعتبارات المالية.

لكن وكما هو متوقع، لا يدع آيات الله الاعتبارات المالية تغطي على رؤية دينية طموحة تعود إلى 1400 سنة، بل يستخدمون البادرات الطيبة الدراماتيكية الأميركية لتحقيق تطلعهم لإهانة وهزيمة "الشيطان الأميركي الأكبر" ويرفعون مستوى نشاطهم المناهض لأميركا في مجالات الإرهاب، تهريب المخدرات، تبييض الأموال. ونشر أسلحة متطورة في أرجاء العالم، مع التشديد على أميركا اللاتينية.

إن تطلع وزارة الخارجية للوصول إلى اتفاق آخر مع آيات الله، الرد المتنازل على هجمات إيران ووكلائها على المنشآت الأميركية وتجاهلها للمضمون للإخوان المسلمين وإخراجها الحوثيين من قائمة منظمات الإرهاب بالتوازي مع ممارسة الضغط على مصر، السعودية واتحاد الإمارات، تدفع هذه الدول – عسكريا ومدنيا – إلى أذرع روسيا والصين.

في 2024 تشدد وزارة الخارجية التي تخطئ بمنهاجية منذ معارضتها القاطعة لإقامة الدولة اليهودية، الضغط لإقامة دولة فلسطينية ستتصرف (بتقديرها) بتعايش سلمي. تستخف وزارة الخارجية بسلوك ورؤية الفلسطينيين وتسند سياستها على تصريحات دبلوماسية فلسطينية وعلى سيناريوهات مستقبلية متفائلة، لكنها تخمينية.

بالمقابل، فإن الزعماء العرب مقتنعون بأن السلوك الفلسطيني يدل على أن الدولة الفلسطينية ستفاقم هزات الشرق الأوسط، ستخدم التشدد، إيران، روسيا والصين، وتعرض وجودهم للخطر.

في 2011 كان بلينكن وساليفان بين المبادرين لهجوم الناتو الذي أسقط حكم القذافي وجعل ليبيا دولة سائبة، بؤرة إرهاب وتهريب المخدرات في أفريقيا، أوروبا والشرق الأوسط، وساحة حروب أهلية متواصلة. ويقود الاثنان جهود وزارة الخارجية لإخضاع الواقع العربي البلقاني، المتقلب، الخائن، العنيف، غير المتسامح إلى واقع افتراضي من القيم الغربية في التعايش بسلام، تنفيذ الاتفاقات، حقوق الإنسان والديمقراطية.

يجدر بوزارة الخارجية أن تنصت لما يقوله البروفيسور فتيكيوتس في جامعة لندن، الذي كان مؤرخا بارزا للشرق الأوسط: "المواجهات العربية هي ميزة دائمة للشرق الأوسط... على السياسة الأميركية أن تقوم على أساس الواقع التاريخي: العلاقات العربية لا تتطور بشكل ثابت، ولا تتحرك من السلبي إلى الإيجابي أو من الإيجابي إلى السلبي. هي تتحرك بشكل غير متوقع وتوجد أحيانا في مناطق ظلماء... الاتفاقات والتسويات يبلورها الزعماء والأنظمة المتعرضون للتأمل والثورات. هذا الواقع يجعل من الصعب جدا تقدير العلاقات العربية والعلاقات بين العرب وبين غير العرب".

*خبير في شؤون العلاقات الإسرائيلية – الأميركية وعضو في منتدى القادة القومي