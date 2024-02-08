Friday, 09 February 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حتى بهذا الثمن فلنعدهم الآن

2/8/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: روتم ايزاك

ينبغي أن نقول نعم لصفقة المخطوفين. ببساطة أن نوافق. أن نوقع بسرعة دون أن نتردد. أن نطوي الأنا ونحجمها، إلى جانب بضعة مبادئ ونعيدهم إلى الديار بكل ثمن.
لقد كان هذا الهدف الأساس لحرب السيوف الحديدية، إلى جانب المهمة الفجة "لإبادة حماس"، التي هي شعار أساسًا، مثل شعار "شعب إسرائيل حيّ". جُمل هدفها رفع الروح المعنوية والضمان ألا يكون مستقبلنا محوطا بالضباب حتى حين يثبت الواقع غير ذلك. إذ لا يمكن إبادة فكرة (مثلما اكتشفنا بأن اللاسامية حية ترزق اليوم أيضا)، ولأنه منذ 7 أكتوبر حياة شعب إسرائيل هي حياة بلا حياة. فما هي الأمّة التي تصرخ لبنيها، يا بناتي، سأعيش، حياة مشكوك بها؟ حياة جريحة، هيكل مجتمع، دولة بلا أبوين. من هم السياسيون الذين يشيحون النظر عن طاولة توجد عليها صفقة لإعادة المخطوفات والمخطوفين ويعرفون بأن المعنى هو الحكم بالموت على نساء، ورجال وأطفال؟ أرباب في نظر أنفسهم ليسوا زعماء. من هي الدولة التي لا تفعل كل ما في وسعها كي تعيد أبناء وبنات إلى حدودهم؟ مكان بلا أمل، أرض بلا مستقبل. بلاد محطمّة مع أناس محطمي القلب وسياسيين غليظي القلوب.
في هذه الحرب، التي بدأت بمذبحة، كارثة ثانية لشعب نهض من الرماد، لن يكون منتصرون. لا حماس التي نجحت في أن تجتاح، تقتل، تحرق وتختطف على مذبح الكراهية ضحت أيضا بشعبها؛ ولا إسرائيل، الأمّة المحبة للحياة التي ضحت ولا تزال تضحي بحياة أكثر فأكثر. المسألة هنا ليست مسألة النصر الذي لن نشمّه – وليغفر لي المتحمسون – بل ما الذي سنخسره إذا ما أصرينا على تعزيز القامة الوطنية والإثبات لحماس بأن شعب الخلود لا يخاف الطريق الطويل حتى عندما يعرف بأن على قارعته تتراكم الجثث.
المعضلة قائمة. ثمن صفقة السنوار سيكون باهظا. تحرير عظماء القتلة هو بلا شك نزول على الركبتين. ونعم، إظهار ضعف أيضا. لكن عندما تكون حياة إخواننا على الكفّة، فإن هذه هي اللحظة للنزول على الركبتين. هذه هي اللحظة لنكون ضعفاء أيضا. نحن ضعفاء لأننا نحبّ الحياة. هذا ضعف الويل لنا إذا ما فقدناه. دون أن نعيد المخطوفين والمخطوفات لن نكون ضعفاء بل مفككون. مواطنون يسيرون وهم يعلمون بأنه لا يوجد تكافل متبادل، أو زمالة، أو ضعف لحياة الإنسان. فقط قوة موهومة، مثل بيت واجهته جميلة، لكنه من الداخل كله متهالك ومتعفن.
هؤلاء ليسوا أطفال آباء وأمهات وأخوات وأجداد عشوائيين. هؤلاء أطفال آباء وأمهات وأخوات وأجداد لواحد ما، لواحدة ما. من هنا. منا.
الصدفة، تعسف الحياة، هما اللذان أدّيا لأن يكون أبنائي، أبناؤكم ينامون في أسرتهم هذه الليلة. ماذا كنا سنفعل لو كان أبناؤنا هم المخطوفون؟ الجواب واضح: كل شيء. أعيدوهم جميعهم. الآن.

MENAFN08022024000072011014ID1107829821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث